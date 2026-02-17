Luan Gadegbeku prolonge avec l’ASSE jusqu’en 2029. Le jeune milieu de terrain stéphanois poursuit son aventure en Vert moins d’un an après la signature de son premier contrat professionnel. Un signal fort envoyé par le club et une récompense méritée pour l’un des espoirs du Centre de formation.

Une offre était sur la table comme nous vous l'avions dévoilé le 12 janvier dernier, c'est désormais chose faite.

Arrivé très jeune à l’AS Saint-Étienne, Luan Gadegbeku franchit une nouvelle étape dans sa progression. À seulement 18 ans, le milieu de terrain s’inscrit dans la durée avec son club formateur. Déjà intégré au groupe professionnel depuis l’été dernier, il a connu sa première titularisation en Ligue 2 BKT lors de la première journée sur la pelouse de Laval. Depuis, il totalise sept apparitions chez les professionnels.

Cette prolongation confirme la confiance accordée par le staff et la direction stéphanoise. Dans un contexte où la formation redevient un axe stratégique fort du projet sportif, l’ASSE sécurise l’un de ses talents les plus prometteurs.

Luan Gadegbeku, un Vert ambitieux jusqu’en 2029

Milieu de terrain moderne, travailleur et discipliné, Luan Gadegbeku voit ses efforts récompensés. Son engagement avec l’ASSE court désormais jusqu’en 2029. Une stabilité précieuse pour continuer à grandir dans un environnement qu’il connaît parfaitement. L’intéressé n’a pas caché sa fierté après l’officialisation :

Luan Gadegbeku :

"C'est une grande fierté de prolonger mon engagement ici. À la signature de mon premier contrat en mai dernier, j'avais comme objectif d'aller chercher du temps de jeu avec l'équipe première afin de rendre la confiance que l'on m'a donnée. Ces efforts me permettent aujourd'hui de prolonger dans mon club formateur et j'en suis très content. Je savoure mais je me reconcentre vite sur le terrain pour continuer mon aventure en Vert."

Des mots forts. Et surtout une mentalité qui plaît en interne. Le jeune Stéphanois affiche déjà une maturité intéressante. Pas question de se satisfaire d’une signature. L’objectif reste clair : gagner du temps de jeu et s’imposer durablement.

Loïc Perrin souligne la progression de Gadegbeku

Du côté de la direction sportive, la satisfaction est également palpable. L’ancien capitaine emblématique de l’ASSE, aujourd’hui directeur sportif, insiste sur l’évolution du joueur depuis son intégration chez les professionnels.

Loïc Perrin :

"Luan a bien avancé depuis qu'il a rejoint le groupe professionnel l'été dernier. Il a déjà su glaner du temps de jeu malgré son jeune âge, il a envie d'avancer et c'est très agréable de travailler avec des joueurs comme lui. Cette prolongation récompense son attitude et valorise le travail du Centre de formation. Nous allons l'accompagner pour qu'il poursuive son développement, étape par étape."

Un message clair. Cette prolongation dépasse le simple cadre contractuel. Elle symbolise aussi la volonté du club de s’appuyer sur ses jeunes et de valoriser le travail effectué au Centre de formation.

Dans un effectif en pleine évolution, sécuriser Luan Gadegbeku jusqu’en 2029 est un choix stratégique fort. L’ASSE mise sur la jeunesse et la progression interne. Le message est limpide : les talents formés à L’Étrat ont leur place dans le projet stéphanois.