L'ASSE continue de voir certains de ses jeunes éléments prendre leur envol à l'issue de leur parcours de formation. Après plusieurs saisons passées sous le maillot vert, un milieu de terrain formé au club s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière.

Le centre de formation stéphanois demeure l'un des plus performants de France. Chaque saison, plusieurs joueurs tentent de franchir un cap après avoir effectué leurs gammes dans les différentes catégories du club.

Si certains parviennent à intégrer le groupe professionnel, d'autres choisissent de poursuivre leur progression sous d'autres couleurs. C'est le cas d'un joueur qui a porté le maillot vert durant de nombreuses années et qui vient de trouver un nouveau point de chute pour la saison à venir.

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Jules Mouton quitte l'ASSE

Le Grenoble Foot 38 a officialisé l'arrivée de Jules Mouton au sein de son Groupe Pro 2.

Âgé de 21 ans, le milieu défensif arrive en provenance de l'AS Saint-Étienne où il évoluait avec l'équipe réserve. Formé dans le Forez, il a suivi l'intégralité du cursus de formation stéphanois avant de devoir relever un nouveau défi.

Lors de la saison 2025-2026, Jules Mouton a disputé 25 rencontres de National 3 avec la réserve de l'ASSE. Une régularité qui lui a permis de poursuivre sa progression dans un championnat particulièrement compétitif.

Une nouvelle étape pour sa carrière

Ce départ vers Grenoble représente une opportunité importante pour le jeune milieu défensif. Le GF38 poursuit sa politique de recrutement axée sur de jeunes profils capables de s'inscrire dans la durée.

Pour l'ASSE, ce transfert illustre également le travail réalisé par son centre de formation. Même lorsque l'accès à l'équipe première s'avère compliqué, les jeunes joueurs formés au club parviennent régulièrement à poursuivre leur développement dans des structures ambitieuses.

À seulement 21 ans, Jules Mouton dispose encore d'une marge de progression intéressante. Son parcours sera observé de près par les supporters stéphanois, toujours attentifs à la réussite des joueurs passés par le centre de formation des Verts.

Source : Grenoble Foot 38