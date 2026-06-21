Le mercato commence à s'animer, le centre de formation tire son bilan et les supporters ont encore répondu présents pour une grande cause. L'actualité de l'ASSE a été une nouvelle fois dense ces derniers jours. Retour sur les quatre sujets qui ont marqué la semaine stéphanoise.

À quelques semaines de la reprise, l'actualité des Verts ne se résume pas aux seules rumeurs de transferts. Le centre de formation, les anciens joueurs, les supporters et les futures recrues potentielles ont également alimenté les débats ces derniers jours.

Le Match des Héros a permis à l'ASSE de récolter 113 831 euros

C'est probablement la plus belle victoire de cette fin de saison. L'ASSE a officialisé le montant récolté lors du Match des Héros organisé en hommage à Georges Bereta. Grâce à la mobilisation du Peuple Vert, 113 831 euros seront reversés à l'AFM-Téléthon afin de soutenir la recherche contre la maladie de Charcot.

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Le 31 mai dernier, Geoffroy-Guichard avait retrouvé ses légendes. Stéphane Ruffier, Loïc Perrin, Brandao, Rémy Cabella, Max-Alain Gradel ou encore Dominique Rocheteau avaient répondu présent aux côtés d'Eden Hazard, Robert Pirès mais également les people Paul Mirabel ou Paul de St-Sernin.

Jules Mouton a refermé onze années de vie en Vert

Son message publié sur Instagram a touché de nombreux supporters. Arrivé à l'ASSE à l'âge de 10 ans, Jules Mouton a officiellement annoncé son départ après onze saisons passées au club. Capitaine de l'équipe réserve, régulièrement appelé avec les professionnels, le milieu de terrain ne verra finalement pas son contrat prolongé. "Porter le maillot de l'AS Saint-Étienne pendant toutes ces années a été une immense fierté."

Des mots qui résument parfaitement l'attachement du joueur à l'ASSE.

Laurent Huard a livré un constat fort sur la formation

Le directeur du centre de formation a dressé un bilan particulièrement instructif de la saison. Derrière les résultats moyens des équipes de jeunes, il assume une stratégie claire : privilégier l'équipe professionnelle.

Kevin Pedro, Nadir El Jamali, Paul Eymard, Luan Gadegbeku ou Djylian N'Guessan ont tous été appelés plus rapidement que prévu auprès des professionnels. "Le premier objectif d'un centre de formation est de fournir l'équipe première."

Le mercato s'accélère déjà à l'ASSE

Plusieurs dossiers ont émergé ces derniers jours et permettent de mieux comprendre les intentions du club.

En défense, l'ASSE négocie actuellement avec Guingamp pour recruter Sohaib Naïr. Le défenseur central de 24 ans, sous contrat jusqu'en 2027, faisait déjà partie des cibles stéphanoises cet hiver. Solide, expérimenté en Ligue 2 et valorisé autour de deux millions d'euros, il correspond parfaitement au profil recherché par Ian Cathro.

Dans le secteur offensif, le nom de Keasse Bah est apparu. L'attaquant ivoirien de 21 ans, auteur de huit buts et quatre passes décisives avec le Stade Lausanne-Ouchy, suscite également l'intérêt du Borussia Mönchengladbach et de Strasbourg. Rapide, puissant et capable d'évoluer sur plusieurs postes, il représente le type de pari à fort potentiel privilégié par Kilmer Sports Ventures.

Enfin, le départ de Brice Maubleu vers Pau confirme que le chantier des gardiens reste ouvert. Héros de la séance de tirs au but contre Rodez, l'ancien Grenoblois a préféré un projet lui garantissant davantage de temps de jeu. Son départ pourrait accélérer la recherche d'une nouvelle doublure pour Gautier Larsonneur.