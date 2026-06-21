Ancien adjoint de Claude Puel à l'ASSE entre 2019 et 2021, Jacky Bonnevay a livré une anecdote révélatrice sur le fonctionnement de l'ancien entraîneur stéphanois. Une scène qui remonte au seizième de finale de Coupe de France face au Paris FC et qui éclaire la manière dont Puel gérait son staff.

Claude Puel n'a jamais laissé beaucoup de place au hasard. Durant son passage à Saint-Étienne, l'ancien manager des Verts a souvent été décrit comme un technicien exigeant, parfois solitaire dans ses prises de décision. Jacky Bonnevay, qui l'a accompagné sur le banc stéphanois, vient d'apporter un éclairage intéressant sur cette méthode de travail.

Via une vidéo parue sur Vcoaching, l'ancien adjoint est revenu sur un épisode vécu lors du seizième de finale de Coupe de France (et non pas le quart de finale comme évoqué par l'ancien adjoint de Puel) disputé face au Paris FC à Charléty en janvier 2020 (victoire des Verts 3-2). Quelques heures avant la rencontre, un membre du staff s'étonne de ne pas connaître l'équipe qui débutera le soir même. "Un membre du staff me dit : "Jacky, tu connais l'équipe qui va débuter ce soir ?" Je lui dis : "Non". Il me répond :"Quoi, tu ne connais pas l'équipe ?"

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Une situation qui aurait pu créer des tensions au sein du staff technique. Pourtant, Bonnevay livre une lecture bien différente de l'événement.

Une méthode assumée par Puel et tout son staff

L'ancien adjoint refuse de voir dans cette absence de concertation un manque de considération de la part de Claude Puel. Au contraire, il y décèle la marque d'un entraîneur qui avait déjà arrêté ses choix. "Je lui dis : "Tu vois, Claude, il nous a parlé un petit peu en début de semaine. Il a fait son choix, ça veut dire que c'est clair dans sa tête."

Jacky Bonnevay décrit alors un fonctionnement très précis. Les adjoints restent disponibles pour échanger si l'entraîneur en ressent le besoin, mais ils acceptent également que certaines décisions relèvent exclusivement du numéro un. "On a préparé s'il nous pose des questions, mais s'il ne nous pose pas de questions, on n'en prend pas du tout ombrage."

Comme on peut le supposer, l'ancien technicien de Monaco, Lille, Lyon ou Nice assumait pleinement la responsabilité des choix sportifs.

Un manager qui assumait seul ses décisions

Bonnevay insiste d'ailleurs sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un fonctionnement permanent. Selon lui, le problème serait apparu si cette méthode avait concerné l'ensemble des rencontres. "S'il faisait ça à tous les matchs, c'est sûr que ça poserait peut-être un petit problème. Mais une fois de temps en temps, je comprends aisément que l'entraîneur a son idée, c'est clair, c'est précis."

Voilà qui rappelle le caractère très affirmé de Claude Puel durant son passage à Saint-Étienne. Arrivé à l'automne 2019, il avait rapidement obtenu des pouvoirs élargis sur le secteur sportif. Son projet reposait notamment sur la promotion des jeunes joueurs du centre de formation et sur une vision très personnelle du jeu. Si son mandat s'est terminé dans un contexte sportif compliqué en décembre 2021, plusieurs jeunes lancés sous ses ordres occupent aujourd'hui une place importante dans le football européen.

Un témoignage qui éclaire les années Puel

Avec le recul, Jacky Bonnevay ne porte aucun jugement négatif sur cet épisode. Son témoignage apporte plutôt un regard intérieur sur la façon dont Claude Puel dirigeait ses équipes. L'ancien adjoint souligne même une forme de cohérence dans cette méthode. "Il n'a peut-être pas besoin non plus d'avoir des avis différents."

Une façon de mieux comprendre le fonctionnement quotidien d'un entraîneur qui a souvent divisé les supporters stéphanois. Derrière l'image du manager exigeant apparaissent aussi des choix assumés et une forte capacité à prendre seul ses responsabilités. C'était aussi sa marque de fabrique : assumer... voire parfois peut-être... s'entêter...-)