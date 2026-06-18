C'était attendu depuis plusieurs semaines. Cette fois, c'est officiel. Formé à l'AS Saint-Étienne, Jules Mouton a annoncé son départ du club via un message publié sur ses réseaux sociaux. Une page se tourne pour le milieu de terrain de 21 ans, arrivé à l'Étrat à seulement 10 ans.

L'aventure stéphanoise de Jules Mouton s'arrête après plus d'une décennie sous le maillot vert. Dans un message empreint d'émotion publié sur Instagram, le milieu de terrain a confirmé son départ de l'ASSE.

"Après 11 belles années au sein de mon club de cœur, il est temps pour moi de tourner une page", écrit-il avant de rappeler son attachement profond au club. "J'ai d'abord été supporter de l'ASSE depuis tout petit, avant d'intégrer le club à mes 10 ans et avoir eu le privilège de défendre ce maillot sur le terrain."

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Un pur produit de la formation stéphanoise

Le départ de Jules Mouton marque la fin d'un parcours particulièrement rare dans le football moderne. Arrivé très jeune au centre de formation, il a franchi une à une toutes les étapes du cursus stéphanois jusqu'à signer son premier contrat professionnel en juin 2025.

Cette saison, il occupait un rôle central avec l'équipe réserve de Sylvain Gibert dont il portait régulièrement le brassard de capitaine. Travailleur, apprécié dans le vestiaire et exemplaire dans son comportement, il faisait partie des cadres de la formation stéphanoise.

Ses performances lui avaient également permis d'intégrer à plusieurs reprises les séances du groupe professionnel. Un signe de reconnaissance pour un joueur qui incarnait parfaitement les valeurs traditionnellement associées à la formation verte.

Une décision difficile mais assumée par l'ASSE

Malgré cette progression constante, l'ASSE a fait le choix de ne pas prolonger son contrat professionnel. Une décision révélée il y a plusieurs semaines et qui s'inscrit dans la volonté du club de restructurer son effectif avant le début du projet mené par Ian Cathro.

Dans son message, Jules Mouton a tenu à remercier toutes les personnes croisées durant son parcours. "Je tenais à remercier tous les coachs, tous mes coéquipiers, ainsi que le staff médical, les salariés, les bénévoles et toutes les personnes que j'ai côtoyées au sein du centre de formation."

Le jeune milieu n'a pas oublié les supporters stéphanois, auxquels il adresse également un mot particulier. "Porter le maillot de l'AS Saint-Étienne pendant toutes ces années a été une immense fierté. Une histoire qui restera à jamais gravée en moi."

Un nouveau défi à trouver pour Jules Mouton

À 21 ans, Jules Mouton va désormais devoir lancer sa carrière loin du Forez. Son profil de milieu travailleur, discipliné et formé dans un environnement exigeant pourrait rapidement séduire plusieurs clubs à la recherche d'un jeune joueur déjà rompu aux exigences du football de haut niveau.

Son départ rappelle aussi la difficulté du passage entre la formation et le monde professionnel. Même dans un club réputé pour son centre de formation, tous les talents ne peuvent franchir la dernière marche.

Pour Jules Mouton, l'histoire avec l'ASSE s'achève aujourd'hui. Mais son attachement au club reste intact, comme le résume sa dernière formule adressée aux supporters stéphanois : "Merci pour tout. Vert & Fier."