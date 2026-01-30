Abdoulaye Kanté vient de signer l'AS Saint-Etienne en prêt avec option d'achat. David Guion (ancien Directeur du Centre de Formation de l'ASSE et coach de l'ESTAC) a répondu à nos questions.

David Guion (ex-ASSE) : "L’arrivée d'Abdoulaye est une bonne chose pour Saint-Étienne. Quand je suis arrivé à l'ESTAC, il avait déjà effectué quelques matchs, mais je l'ai installé comme titulaire dans mon équipe.

Abdou est un travailleur. De par sa mentalité, il a une énorme envie de réussir, une énorme envie d'apprendre. C'est un garçon qui est vraiment agréable à entraîner. Il évolue au poste de milieu de terrain défensif. Il a besoin de se développer car il reste jeune. Il doit enchaîner les matchs. Il est très fort sur l'aspect défensif avec l'idée de défendre en avançant. Il aime chasser et presser ses adversaires. C'est quelque chose qui le caractérise. Il va bien répondre aux manques du milieu de terrain de l'ASSE."

L'ASSE récupère un guerrier

David Guion (ex-ASSE) : "Il a le même comportement en match qu'à l'entraînement. C'est quelqu'un qui s'entraîne toujours à fond. Par moment, il faut même le canaliser aux entraînements.

Le jeu sous pression et avec ballon ? C'est là-dessus qu'il faut qu'il travaille, sinon il serait déjà dans un grand club de L1. On a beaucoup travaillé avec lui là-dessus. Il restait souvent à la fin des séances pour progresser sur la prise d'information et sa première touche de balle. Il travaille, mais oui, c'est quelque chose sur lequel il doit progresser. Il doit avancer pour perdre moins de ballons, pour trouver la bonne passe, pour être bien sûr que celle-ci doit être efficace. Il doit bosser également sur son démarquage quand l'équipe a le ballon, notamment quand il est dos au jeu. Un rôle de soutien et d'équilibre qu'il doit encore travailler.

Sa personnalité ? Il ne parle pas beaucoup, mais quand il parle, il a des choses à dire. Quand nous, on était dans la difficulté, avec Troyes, quand je donnais la parole aux joueurs, c'était un de ceux qui parlaient le plus. Dans le vestiaire, ce n'est pas quelqu'un qui parle énormément. Mais il a du caractère, il a de la personnalité. À Troyes, il débutait et nous n'étions pas au mieux sportivement. Mais c'était un de ceux qui prenait la parole et surtout qui disait des choses sensées. Le nouvel entraîneur pourra s'appuyer sur lui et surtout sur sa mentalité."

Kanté trop fragile ?

David Guion (ex-ASSE) : "Un joueur encore fragile ? À Troyes, il s'est passé la même chose. Il s'est mal réceptionné. Il s'est blessé en février jusqu'à la fin de saison. C'était mon seul milieu de terrain défensif. Son absence avait déséquilibré l'équipe. Il doit travailler sur son corps et la connaissance de son corps. Sur le travail préventif. C'est un garçon qui doit avoir plus de régularité dans ses performances et pour cela, il doit être sur le terrain.

En effet, c'est un jeune joueur mais il doit bosser sur ce travail de prévention pour être moins blessé.

Il s'entraîne comme il joue. Il est tout le temps à fond. Il doit passer ce palier car il ne peut pas se permettre d'être blessé tous les ans, ce n'est pas possible."

Rapidement opérationnel en Vert

David Guion (ex-ASSE) : "Rapidement dans le rythme ? Oui, parce que c'est un petit gabarit. C'est un garçon qui est tout en force, tout en vivacité, vélocité. Ce sont des choses qui sont assez faciles à retrouver. C'est plus sur la longueur ou sur l'enchaînement des matchs où il peut être en difficulté au niveau musculaire. Parce que c'est une petite boule de muscles et il faut qu'il apprenne à gérer ça."

Le bon profil pour l'ASSE ?

David Guion (ex-ASSE) : "La pièce qui manquait au puzzle stéphanois ? Par rapport à ce qu'on voyait de l'ASSE, il manquait un gros récupérateur avec du volume de jeu, de l'abattage, et qui soulage surtout la défense. Il est carrément dans ce registre. En pleine possession de ses moyens, dans le contexte stéphanois qui pousse les joueurs, je pense qu'il est capable d'apporter au collectif stéphanois ce qui lui manque.

Mais il faudra que les plus expérimentés comme Jaber ou Tardieu le guident aussi un peu parce qu'il en a besoin. On a beaucoup travaillé avec lui sur son placement. C'est un poste où on ne peut pas se tromper. Mais c'est un garçon qui est vraiment à l'écoute et souhaite progresser."

Kanté va aimer le Chaudron

David Guion (ex-ASSE) : "La pression du Chaudron ? Il va pouvoir l'utiliser pour se sublimer. C'est quelqu'un qui aime le contact. Il aime récupérer, presser et aller au duel. Cette intensité, il est capable de la mettre car elle est en lui. Et ça, ça va plaire au public stéphanois. À Saint-Étienne, on doit jouer avec intensité. Il est capable d'en mettre beaucoup. Et surtout sur les tâches défensives.

Une bonne pioche donc. Maintenant, il n'a pas non plus un grand jeu aérien. À partir du moment où il n'y avait pas une recherche au niveau du jeu aérien, parce que ce n'est pas un grand gabarit, mais plutôt une recherche sur tout ce que l'on vient de dire en termes d'intensité et de récupération, il va plaire au public stéphanois s'il est en pleine possession de ses moyens physiques. Il est capable, en effet, d'emmener beaucoup de choses avec lui."