L'ASSE espère toujours améliorer son effectif en cette période de mercato. La recherche d'un numéro 6 pour remplacer le disparu Pierre Ekwah est notamment d'actualité. Des départs devraient aussi avoir lieu et des prolongations sont actuellement discutées. Peuple-Vert fait le point sur l'ensemble des dossiers en cours.

Le dégraissage a déjà commencé dans le Forez. Début janvier, Yvann Maçon s'était définitivement engagé avec l'AEL Larissa, club de Superleague grecque. Un premier dossier réglé pour Kilmer Sports, qui souhaite désormais le départ de Dylan Batubinsika. Le défenseur central international congolais revient tout juste de la CAN et doit se trouver une porte de sortie. À noter que son bail avec l'ASSE prendra fin le 30 juin et qu'une libération de contrat est donc la seule option envisageable.

Davitashvili convoité, Makhloufi quitte l'ASSE

Toujours dans le sens des départs, Zuriko Davitashvili attire les convoitises. L'Olympiakos aurait soumis une offre verbale de 10.5 M€ + 3 M€ à l'ASSE, selon Sacha Tavolieri. Pas de quoi faire céder les dirigeants stéphanois qui ne sont pas spécialement ouverts à une vente de l'ailier géorgien. Le club grec s'ajoute en tout cas à une longue liste de prétendants : Everton, Benfica, Besiktas, etc.

Chez les jeunes, le latéral gauche Maedine Makhloufi va rejoindre l'USL Dunkerque. Cadre de la réserve, il souhaitait évoluer à un plus haut niveau que le National 3 et va être libéré de son contrat par les Verts afin d'évoluer en Ligue 2. L'opération devrait se boucler définitivement dans les prochaines heures. Enfin, Djylian N'Guessan est toujours sur le départ. L'attaquant né en 2008 est sur les radars de BlueCo, propriétaire de Chelsea et de Strasbourg, qui a déjà fait une offre de 8 M€ repoussée par l'ASSE.

Un numéro 6 comme priorité, réflexion en cours en défense

C'est un secret de polichinelle, la réelle priorité de ce mercato est le recrutement d'un numéro 6 dans le Forez. Pierre Ekwah a laissé un vide qui n'a jamais été véritablement comblé et une arrivée dans ce secteur est souhaitée par tous. Plusieurs noms ont été évoqués ces derniers jours.

Rabby Nzingoula (Strasbourg), d'abord, est suivi de longue date et a même été une piste sérieuse en novembre dernier. Les Verts ne sont toutefois pas concrètement positionnés pour cet hiver à l'heure actuelle. De son côté, Pierre Dwomoh (Watford) a été annoncé très proche de l'ASSE avant que le transfert ne capote. Il n'en était rien. Si le profil a bien été étudié et a plu, plusieurs points ont pêché dont la mentalité du joueur. Le Belge de 21 ans n'a donc jamais été une priorité, pas plus que Jonathan Varane (QPR). Très intéressés l'été dernier avec notamment une offre de prêt avec option d'achat en toute fin de mercato, les dirigeants ne sont pas revenus à la charge pour janvier. Le joueur est toujours suivi sans que des négociations ne soient entamées pour l'instant.

Mais qui est donc la priorité stéphanoise ? Et bien, comme souvent lors des dernières fenêtres de transferts, le nom n'a pas encore filtré dans les médias. Plusieurs pistes sont donc creusées mais impossible pour le moment d'affirmer qui sera la prochaine sentinelle des Verts. À noter tout de même que la cellule de recrutement porte un regard attentif sur le marché scandinave, où le championnat se termine durant l'hiver.

Au-delà du milieu de terrain, un renfort en défense est envisageable. Le nom du latéral gauche azéri Elvin Jafarquliyev (Qarabag) a été évoqué. Une réflexion est également en cours en défense centrale. Maxime Bernauer étant probablement indisponible jusqu'à la fin de la saison, certaines personnes au club aimeraient recruter un défenseur axial. La question divise toutefois puisque d'autres préfèreraient faire confiance à Kévin Pedro et ne pas reléguer le néo professionnel Axel Dodote trop loin dans la hiérarchie.

La formation joue la prolongation ?

La nouvelle a été officialisée hier, même si la signature était intervenue la semaine dernière. Comme annoncé sur le site, Kévin Pedro a prolongé son contrat avec l'ASSE jusqu'en juin 2030. Le défenseur central a été sécurisé par Kilmer qui croit beaucoup en lui, tout comme Eirik Horneland.

Kévin Pedro n'est cependant pas le seul élément formé au club qui pourrait prolonger son contrat. Nadir El Jamali et Luan Gadegbeku ont également une proposition jusqu'en 2030 sur la table. Pour le premier, qui prend de la place au sein du groupe professionnel ces dernières semaines, les discussions avancent positivement. Le second dispose de moins de temps de jeu mais pourrait également prolonger en Vert.