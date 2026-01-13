Avant la réception de Clermont, Eirik Horneland devrait récupérer de nombreux joueurs. Plusieurs joueurs sont en phase de retour, à commencer par Chico Lamba. De bonnes nouvelles pour l'ASSE avant une fin janvier décisive pour la course à la montée.

Si le nul 1-1 face à Auxerre samedi en amical n’a pas offert un feu d’artifice de buts, il a permis de récolter une moisson d'informations pour l’AS Saint-Étienne. Eirik Horneland a notamment salué le retour remarqué de Chico Lamba, et donné des nouvelles rassurantes sur plusieurs blessés. De quoi aborder le prochain rendez-vous avec optimisme… La dernière apparition de Chico Lamba remonte au 4 octobre à Montpellier.

Chico Lamba de retour avec le groupe pro

Auteur d’une prestation sérieuse face à Auxerre, Chico Lamba a fait son grand retour sous le maillot stéphanois. Après avoir repris avec la réserve, le jeune défenseur a fait son retour face à l’AJA. Une étape importante validée par Eirik Horneland : "Il a montré son potentiel, son engagement, son attitude. C’est un bon début pour lui avec le groupe pro."

Déterminé et appliqué, Lamba devrait même postuler à une place de titulaire face à Clermont. Il reste très surveillé par le staff médical. Du côté de l'ASSE, on est pleinement conscient de l'importance du portugais.

ASSE : Des retours attendus, sauf pour Maxime Bernauer

Hormis Zuriko Davitashvili, victime d’un coup face au Mans et forfait pour Clermont, les voyants repassent progressivement au vert. João Ferreira va reprendre l'entraînement cette semaine mais devrait être encore trop juste pour le prochain match. Même constat pour Joshua Duffus, attendu contre Reims.

Bonne nouvelle en revanche pour Ebenezer Annan. Le latéral ghanéen s’est entraîné avec le groupe et pourra postuler dès ce week-end.

Côté sombre : Maxime Bernauer a été opéré du ménisque vendredi. Son indisponibilité est estimée entre 3 et 4 mois, ce qui signifie probablement la fin de saison pour l’ancien joueur du Paris FC.

Avec une infirmerie qui se vide progressivement et le retour de plusieurs éléments clés, les Verts se renforcent à l’approche d'un virage important. La réception de Clermont devra marquer le début d’un nouvel élan collectif.

En bref

Retour de suspension : Mahmoud Jaber, Augustine Boakye

Retour de blessure face à Clermont : Ebenezer Annan, Chico Lamba

Retour de blessure face à Reims : Joshua Duffus, Joao Ferreira, Zuriko Davitashvili

Probable fin de saison : Maxime Bernauer.

Source : ASSE.fr