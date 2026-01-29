La Ligue 2 n’a jamais été le théâtre des folies hivernales. Cet hiver encore, le mercato avance à pas feutrés. Peu de coups d’éclat, mais une série de décisions souvent dictées par la contrainte économique, parfois par l’opportunité sportive. À une semaine de la fin de la fenêtre des transferts, le paysage commence néanmoins à se dessiner. Côté ASSE, un coach pourrait partir, un autre arriver et des joueurs venir garnir un effectif en difficultés.

Le mouvement le plus marquant de ce mercato porte indiscutablement la signature de l’USL Dunkerque. En cédant Gessime Yassine au RC Strasbourg contre 7 millions d’euros, le club nordiste a réalisé l’une des plus grosses ventes hivernales de l’histoire récente de la Ligue 2. À cette opération s’ajoute le transfert de Geoffrey Kondo au Cercle Bruges pour 2,5 millions d’euros.

Sportivement, ces départs laissent des traces. Financièrement, ils offrent une bouffée d’oxygène majeure. Dunkerque a toutefois compensé en partie avec les arrivées de Morgan Bokele (prêt de Metz), Lohann Doucet (prêt du Paris FC), Bram Lagae (La Gantoise) et Maedine Makhloufi, libéré par l’ASSE.

Clermont et Grenoble, ajuster sans bouleverser

À Clermont Foot, l’hiver est utilisé comme un outil de réglage fin. Les prêts de Mohamed Guindo (La Louvière) et de Mathys Tourraine (Paris FC) permettent de densifier un effectif affaibli, tandis que le prêt de Cheick Oumar Konaté à l’AE Kifisias s’inscrit dans une logique de progression pour un joueur qui va trouver du temps de jeu loin du Massif Central.

Grenoble a, lui, mêlé respiration financière et ajustements d'effectif. La vente d’Ayoub Jabbari au FC Cincinnati pour 2 millions d’euros constitue une entrée d’argent significative. Sur le plan sportif, les arrivées libres de Lucas Bernadou et Arthur Lallias visent à renforcer la profondeur de banc. Le départ de Théo Valls vers Ibiza, en troisième division espagnole, reste l’un des mouvements les plus surprenants de l’hiver.

Boulogne, Guingamp, Laval : un mercato pour renforcer sans déséquilibrer

Promu cette saison, Boulogne-sur-Mer poursuit son opération maintien. Les arrivées de Martin Lecolier (Sochaux) et de Blondy Nna Noukeu (Sunderland) s’inscrivent dans une logique de consolidation, tandis que Christian Kitenge et Boula Exaucé Mpembele sont prêtés pour gagner du temps de jeu.

À Guingamp, le prêt de Yohan Demoncy (Reims) et le recrutement définitif d’Amadou Samoura pour 250 000 euros témoignent d’une volonté de renforcer l’entrejeu et l’animation offensive sans prise de risque excessive. En parallèle, la vente de Dylan Ourega à Westerlo pour 1 million d’euros permet de rééquilibrer les comptes.

Même logique à Laval, qui a misé sur des renforts offensifs ciblés avec Trévis Dago, arrivé libre en provenance de Lille, et Dylan Mbayo, prêté par Zwolle avec option d’achat. Des mouvements pensés pour rester compétitif dans une lutte pour le maintien qui s’annonce serrée.

Reims et Nancy, des équilibres à reconstruire lors de ce mercato

À Reims, l’hiver a été marqué par un départ important : celui de Teddy Teuma, transféré au Standard de Liège. Une perte de leadership que le club champenois a tenté de compenser par l’arrivée de Yassine Benhattab (Nantes) et de Samuel Junior Kotto, recruté en prêt payant pour près de 900 000 euros en provenance de La Gantoise. Le retour de prêt de Norman Bassette à Coventry et le prêt de Yohan Demoncy à Guingamp complètent les mouvements.

Nancy, de son côté, s’est montré opportuniste. Les prêts de Justin Bourgault (Brest) et de Niama Pape Sissoko (Reims) visent à renforcer un effectif conscient de ses insuffisances et qui devra éviter la relégation.

Saint-Étienne : l’attentisme assumé avant les grandes manoeuvres ?

À l’AS Saint-Étienne, le mercato reste pour l’instant minimaliste. Les départs de Dylan Batubinsika et de Yvann Maçon vers la Grèce, ainsi que celui de Maedine Makhloufi à Dunkerque, relèvent avant tout de la gestion d’effectif. Les Verts, toujours engagés dans la course à la montée, semblent attendre des opportunités de fin de mercato, notamment pour renforcer leur milieu défensif. Toutefois, avec un changement d'entraîneur dans les tuyaux, la donne pourrait changer. La défaite à Reims a laissé des traces et les insuffisances du groupe, encore entraîné par Eirik Horneland, sont criantes. Il ne serait pas étonnant qu'un coach arrive très (très) rapidement et que des profils soient ciblés en fonction du profil du futur entraîneur.

Montpellier, l'un des rivaux directs dans cette lutte pour la montée, se distingue par un immobilisme total. Aucun mouvement n’a encore été officialisé, un choix qui n'étonne pas au regard des difficultés financières récemment révélées.

Pour rappel, le mercato prendra fin ce lundi 2 février... et cela va forcément (beaucoup) bouger, notamment du côté de l'ASSE... Il faut l'espérer.