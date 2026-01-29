Avec sa défaite à Reims (1-0), l’ASSE s'offre une nouvelle crise dont elle a le secret. Eirik Horneland est toujours en poste mais pour combien de temps encore ? Quoi qu'il en soit, les Verts se tournent d'ores-et-déjà vers la réception de Boulogne à Geoffroy-Guichard ce samedi. Et l'analyse des temps de jeu pourrait déjà nous permettre de deviner la composition d'équipe de l'ASSE.
Contre vents et marées, Eirik Horneland s'accroche malgré tout. Oui, mais s'accrocher à quoi ? Ses discours ? Ses principes de jeu ? Sa colonne vertébrale ? Si oui, quelle colonne vertébrale ?
Ils ne sont plus que trois. Trois joueurs à avoir été systématiquement titularisés en Ligue 2 depuis le début de saison : Gautier Larsonneur, Florian Tardieu et Mickaël Nadé. Les trois mousquetaires du coach stéphanois, trois joueurs présents à l'ASSE avant l'arrivée du technicien norvégien.
Ce dernier s'appuie systématiquement sur cette colonne vertébrale, et il y a fort à parier que s'il le pouvait, il renouvellerait dans de plus grands proportions son équipe titulaire d'un match à l'autre.
Oui mais voilà, les absences pour blessures ou suspensions s'accumulent depuis le début de saison. Parmi les absents les plus récurrents :
- Bernauer : 10 fois hors-groupe sur 20
- Lamba : 8 fois hors-groupe
- Ferreira : 6 fois hors-groupe
- Duffus : 5 fois hors-groupe
- Annan : 4 fois hors-groupe
- Stassin, Moueffek, Davitashvili, Boakye : 3 fois hors-groupe
Seuls six joueurs ont été convoqués les 20 fois : Larsonneur, Tardieu et Nadé donc, mais aussi Cardona, Maubleu et El Jamali.
Au niveau des titularisations, derrière les trois mousquetaires, nous retrouvons Mahmoud Jaber (17 titularisations) et Augustine Boakye (16 titularisations).
Depuis le début de l'année 2026, Eirik Horneland semble vouloir davantage de stabiliser dans son onze, en témoigne le renouvellement intégral de l'équipe victorieuse contre Clermont, lors du match à Reims le week-end dernier. Ainsi, è joueurs ont été titularisés lors des 3 matchs disputés depuis le début de l'année civile : Larsonneur (270 min), Nadé (270 min), Old (270 min), Pedro (268 min), Tardieu (268 min), Stassin (269 min) et El Jamali (267 min).
Les temps de jeu de l'ASSE en Ligue 2
- Gautier Larsonneur : 20 matchs, 20 titularisations, 1800 minutes de jeu
- Florian Tardieu : 20 matchs, 20 titularisations, 1787 minutes de jeu
- Mickaël Nadé : 20 matchs, 20 titularisations, 1737 minutes de jeu
- Mahmoud Jaber : 18 matchs, 17 titularisations, 1373 minutes de jeu
- Augustine Boakye : 17 matchs, 16 titularisations, 1252 minutes de jeu
- Ebenezer Annan : 14 matchs, 14 titularisations, 1185 minutes de jeu
- Zuriko Davitashvili, 16 matchs, 13 titularisations, 1163 minutes de jeu
- Irvin Cardona : 19 matchs, 10 titularisations, 1056 minutes de jeu
- Lucas Stassin : 17 matchs, 10 titularisations, 1036 minutes de jeu
- Joao Ferreira : 13 matchs, 10 titularisations, 932 minutes de jeu
- Chico Lamba : 11 matchs, 11 titularisations, 914 minutes de jeu
- Maxime Bernauer : 10 matchs, 10 titularisations, 891 minutes de jeu
- Aïmen Moueffek : 17 matchs, 11 titularisations, 831 minutes de jeu
- Igor Miladinovic : 13 matchs, 8 titularisations, 711 minutes de jeu
- Ben Old : 16 matchs, 6 titularisations, 624 minutes de jeu
- Nadir El Jamali : 13 matchs, 5 titularisations, 549 minutes de jeu
- Dennis Appiah : 9 matchs, 5 titularisations, 518 minutes de jeu
- Kévin Pedro : 5 matchs, 4 titularisations, 403 minutes de jeu
- Joshua Duffus : 13 matchs, 5 titularisations, 382 minutes de jeu
- Luan Gadegbeku : 5 matchs, 2 titularisations, 223 minutes de jeu
- Paul Eymard : 3 matchs, 1 titularisation, 127 minutes de jeu
- Yvann Maçon : 2 matchs, 1 titularisation, 99 minutes de jeu
- Dylan Batubinsika : 1 match, 1 titularisation, 90 minutes de jeu
- Strahinja Stojkovic : 1 match, 22 minutes de jeu
- Djylian N'Guessan : 1 match, 6 minutes
- Lassana Traoré : 1 match, 6 minutes de jeu