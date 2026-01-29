L’arrivée d’Abdoulaye Kanté à AS Saint-Étienne, dévoilée sur Peuple Vert mais pas encore officielle, s’inscrit dans un montage contractuel aussi stratégique que révélateur des ambitions actuelles du club stéphanois. Le milieu défensif ivoirien de 20 ans rejoindrait le Forez sous la forme d’un prêt en provenance du Middlesbrough FC, assorti d’une option d’achat activable en fin de saison.

Selon les informations de The Northern Echo, cette option n’est toutefois pas automatique. Elle serait directement conditionnée au destin sportif de l’ASSE, et plus précisément à une éventuelle montée en Ligue 1. Une clause classique mais qui souligne ici l’enjeu immédiat du recrutement : Kanté n’est pas seulement un pari sur l’avenir, il est aussi un levier sportif à court terme dans la course à l’élite.

Kanté : une sortie temporaire logique pour Middlesbrough

Sous contrat avec Middlesbrough jusqu’en 2030 après un transfert estimé à trois millions d’euros l’été dernier en provenance de Troyes, Abdoulaye Kanté n’entrait plus réellement dans les plans du staff anglais. Utilisé à seulement cinq reprises en Championship, le jeune milieu n’a plus disputé la moindre minute depuis le changement d’entraîneur sur le banc du club du Teesside.

Considéré comme un joueur à fort potentiel mais encore en phase de développement, Kanté avait été recruté dans une logique de projection à moyen terme. L’évolution du contexte sportif à Middlesbrough, avec une hiérarchie du milieu désormais bien établie, a rendu ce prêt pertinent pour toutes les parties.

Une option d’achat indexée sur la montée

Côté stéphanois, le choix est clair : sécuriser un profil jeune, déjà rompu aux exigences de la Ligue 2, sans prendre un risque financier immédiat. L’option d’achat prévue dans l’accord permet à l’ASSE de conserver la main sur l’avenir du joueur, tout en conditionnant l’investissement final à une accession en Ligue 1, synonyme de ressources supplémentaires et de stabilité structurelle.

Dans cette configuration, Kanté sait également où il met les pieds. Une montée lui offrirait non seulement une continuité contractuelle, mais aussi un cadre sportif plus attractif pour la suite de sa carrière. À l’inverse, en cas d’échec, le joueur retournerait à Middlesbrough, toujours lié par un contrat longue durée.

Un recrutement ciblé, sans prise de risque excessive pour l'ASSE

Ce montage montre bien la ligne directrice suivie par l’ASSE sur ce mercato hivernal : renforcer l’effectif sans hypothéquer l’avenir, tout en anticipant différents scénarios sportifs. La blessure de Jaber a accéléré ce dossier qui demeurait toutefois prioritaire pour le board stéphanois. Depuis le début de saison et l'affaire Ekwah, les Verts étaient orphelin d'un milieu défensif de métier.

Reste désormais à savoir si le milieu ivoirien saura s’imposer rapidement dans l’entrejeu stéphanois et devenir l’un des éléments capables de faire pencher la balance dans une Ligue 2 plus serrée que jamais.