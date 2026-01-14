Grenoble Foot 38 est sous le choc. Ce mardi 13 janvier, le club isérois a officialisé le départ volontaire de Théo Valls, une annonce aussi soudaine qu’inattendue en plein cœur de la saison. Vice-capitaine et titulaire indiscutable, le milieu de terrain a choisi de tourner la page pour relever un nouveau défi… loin de la Ligue 2.

C’est le joueur lui-même qui a pris la parole, via une vidéo publiée sur les réseaux du club, pour expliquer sa décision. « Pas du tout prévu », a insisté Théo Valls, conscient de la surprise provoquée. « Une opportunité s’est présentée, j’ai souhaité la saisir. C’était un rêve pour moi », a-t-il ajouté, laissant transparaître une décision mûrie rapidement mais assumée.

Selon les informations confirmées par Grenoble Foot Info, le milieu de terrain va s’engager avec UD Ibiza, actuellement en troisième division espagnole. Un choix aussi fort qu'étonnant, dicté autant par l’aspect sportif que personnel.

Une usure ressentie, une opportunité à saisir pour Valls

Après un an et demi passé sous les couleurs grenobloises, Théo Valls aurait ressenti une forme d’usure au pied des Alpes. L’opportunité ibicenca, séduisante pour lui comme pour sa famille, a fini de le convaincre. Face à son investissement irréprochable depuis son arrivée en 2023, la direction du GF38 n’a pas souhaité s’opposer à son départ. Le club récupérera toutefois une indemnité de transfert, le joueur n’étant pas en fin de contrat.

Un coup dur sportif pour le GF38

Sur le plan sportif, cette séparation représente un véritable coup dur pour Grenoble. Théo Valls était l’un des hommes forts de l’effectif cette saison, avec 18 matches de Ligue 2 disputés, dont 17 en tant que titulaire. Son influence dans l’entrejeu, son leadership et sa régularité vont laisser un vide difficile à combler à mi-saison.

Arrivé libre en 2023, le milieu de terrain quitte le GF38 après 77 rencontres officielles, pour un bilan de 9 buts et 4 passes décisives. Une page importante se tourne pour Grenoble, qui devra rapidement se réorganiser, tandis que Théo Valls s’apprête à vivre une nouvelle aventure sous le soleil des Baléares.