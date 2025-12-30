L’ASSE prépare l’avenir de son secteur offensif. Alors que plusieurs attaquants sont susceptibles de quitter le Forez dans ce mercato hivernal, les dirigeants stéphanois scrutent le marché sud-américain. Parmi les profils observés figure Raykkonen, jeune buteur brésilien de 17 ans, actuellement prêté à l’Internacional. Un dossier suivi avec attention, malgré une concurrence féroce.

Le mercato hivernal pourrait réserver des mouvements du côté de l’ASSE. Le club sait que sa ligne offensive est observée. Lucas Stassin a réalisé une saison 2024-2025 remarquée et suscitera à nouveau des intérêts. Le belge attire l’œil de clubs plus huppés, en France comme à l’étranger. À voir si le club ligérien sera aussi ferme que cet été le concernant

Autre dossier sensible, celui de Djylian Nguessan. Le jeune attaquant stéphanois voit son nom associé à Chelsea. Un intérêt qui confirme son potentiel, mais qui pourrait rapidement faire évoluer la situation.

L’ASSE reste prudente, mais consciente que conserver tous ses éléments offensifs ne sera pas forcément possible. Dans ce contexte, le club explore plusieurs pistes afin de ne pas se retrouver pris au dépourvu.

L’ASSE suit le jeune brésilien : Raykkonen

Parmi les profils suivis, le nom de Raykkonen a été évoqué par 2 sources au Brésil, Alexandre Ernst et Roberto Jardim. Âgé de 17 ans, l’attaquant brésilien appartient à Goiás et évolue actuellement sous les couleurs de l’Internacional, où il est prêté. Goiás ? Un club qui rappelle forcément quelque chose aux supporters de l'ASSE puisque c'est le club d'où provenaient Alex Dias et Aloisio, arrivés en 1999 à St-Etienne. Un environnement exigeant, réputé pour la qualité de sa formation et sa capacité à lancer de jeunes talents au plus haut niveau.

Raykkonen a déjà connu ses premières apparitions avec les professionnels. Un signe fort à son âge, qui confirme la confiance placée en lui par son club actuel. Buteur, mobile et capable d’attaquer la profondeur, il correspond au profil d’attaquant moderne recherché par de nombreux clubs européens.

L’ASSE apprécie ce type de joueur à fort potentiel, capable de s’inscrire dans un projet sportif à moyen terme. Le club stéphanois suivrait de près son évolution.

Une concurrence forte et un verrou brésilien

Le dossier Raykkonen s’annonce toutefois très compliqué. L’ASSE n’est pas seule sur le coup. Le FC Porto surveille également le jeune attaquant, tout comme Newcastle. Des clubs disposant de moyens financiers importants et d’une forte attractivité sur le marché international.

Mais le principal obstacle reste l’Internacional. Le club brésilien dispose d’une priorité d’achat valable jusqu’au 31 janvier. Une option que la direction compte bien lever. Les prestations du jeune buteur donnent satisfaction et son potentiel est jugé suffisamment important pour investir rapidement.