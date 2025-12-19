Un temps annoncé avec insistance du côté du Paris FC, Lucas Stassin ne semble plus être une priorité pour le club francilien. Malgré un intérêt appuyé l’été dernier, les dirigeants parisiens ont choisi de se tourner vers d’autres profils offensifs. En cause, notamment, des relations tendues avec les dirigeants de l’AS Saint-Étienne.

Selon L'Équipe, le Paris FC compte frapper fort sur le marché des transferts cet hiver. Après une première moitié de saison délicate en Ligue 1 (aucune victoire sur les cinq derniers matchs), le club de la famille Arnault prévoit quatre à cinq recrues, principalement en attaque. Mais Lucas Stassin, longtemps ciblé, n’est plus mentionné parmi les priorités.

Le quotidien sportif rappellait d’ailleurs ce matin que le joueur souhaite toujours quitter l'ASSE. Pour autant, vu les dernière déclarations d'Antoine Arnault, il semble que la direction parisienne ait mal digéré les discussions de cet été avec l’ASSE. Une situation qui a refroidi les ardeurs du club, malgré une vraie volonté d’investir sur un buteur.

Stassin, un été mouvementé… pour rien

L’été dernier, une offre de 26 M€ (+3 M€ de bonus) avait même été évoquée, bien que démentie. Une chose est sûre : le PFC était prêt à casser sa tirelire pour attirer l’attaquant belge, auteur de 12 buts en Ligue 1 lors de la saison 2024-2025.

Mais depuis, le joueur peine à retrouver son meilleur niveau en Ligue 2, entre prestations inconstantes et blessures. De son côté, l’ASSE n’a jamais ouvert la porte, malgré l’intérêt de plusieurs clubs étrangers. Il sera encore une fois le dossier à suivre lors de ce mercato hivernal.

Le PFC vise désormais d'autres profils

Alors que le nom de Stassin n’est plus cité, le Paris FC s’active aujourd’hui sur des dossiers comme Martin Terrier, Arnaud Kalimuendo ou Elye Wahi, selon L'Équipe. Un changement de cap, accompagné d’une déclaration appuyée d’Antoine Arnault, actionnaire majoritaire du club en début de mois : « Ma famille n’est pas venue au Paris FC pour faire n’importe quoi. [...] Il n’est pas question que nous servions à alimenter le marché des transferts. »

Une sortie qui ressemble à un coup de pression... ou à un adieu poli à Lucas Stassin. À moins d’un retournement de situation, le Belge ne devrait pas rejoindre la capitale en janvier. Pour autant, la vérité d'un jour n'est pas toujours celle du lendemain. C'est d'autant plus vrai en période de mercato.