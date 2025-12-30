Le mercredi 18 décembre dernier, la commission de discipline de la LFP a sanctionné l’Amiens SC après une affaire de cris racistes envers Teddy Bartouche lors de la rencontre entre les Picards et Guingamp, en Ligue 2. Dix jours après, le club évoluant à la Licorne a fait appel de la sanction.

Le 22 novembre dernier, Guingamp est allé s’imposer 2-1 à Amiens lors de la 15ᵉ journée de Ligue 2. Malheureusement, la victoire guingampaise a été ternie par les cris racistes d’individus en tribune, à l’encontre du portier breton, Teddy Bartouche-Selbonne. Quelques jours plus tard les deux équipes avaient réagi et condamné cet acte complètement inacceptable.

Plusieurs mesures avaient alors été prises comme le Dépôt d’une plainte contre X par l’Amiens SC, l’En Avant Guingamp et Teddy Bartouche-Selbonne.

L’Identification des auteurs en coopération avec les services compétents ; les personnes reconnues comme responsables feront l’objet d’une plainte, d’une ICS (Interdiction Commerciale de Stade) et de poursuites judiciaires.

Un atelier de sensibilisation dédié aux thématiques de lutte contre les discriminations et de respect dans les enceintes sportives a également été instauré.

Près d’un mois après ces agissements survenus lors de la 15ᵉ journée de Ligue 2, la commission de discipline de la LFP s’est réunie pour statuer sur le dossier. L’Amiens SC avait alors écopé d'un retrait d’un point avec sursis et de la fermeture de la tribune Nord du stade de la Licorne pour deux rencontres pour “expressions orales à connotation discriminatoire”.

Le club picard avait alors annoncé prendre acte de la sanction et à nouveau condamné les comportements inappropriés de cette poignée d’individus. Les Amiénois avaient tout de même fait part de leur incompréhension face à cette lourde sanction.

Amiens fait appel de la décision de la LFP

Ce lundi, Amiens a annoncé via un communiqué faire appel de la décision de la commission de discipline : “Le club a décidé de faire appel de la décision de la LFP concernant l’affaire Bartouche (retrait d’un point avec sursis et fermeture de la tribune Nord pour deux matchs).

Cette sanction étant jugée excessive, il communiquera ultérieurement sur la suite de la procédure.”