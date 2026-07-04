Après avoir manqué la montée en Ligue 1 d'un rien en mai dernier, l'ASSE s'active dans ce mercato pour bâtir un effectif capable de jouer les premiers rôles lors de la saison à venir. Selon L’Équipe, les dirigeants stéphanois lorgnent notamment du côté de l'Allemagne, où un attaquant qui connaît bien la Ligue 2 pourrait faire son retour dans l'Hexagone.



Après l’arrivée de Jakob Breum, le secteur offensif stéphanois s'apprête à vivre d’autres mouvements lors du mercato cet été. À la recherche de profils capables de dynamiter les défenses de Ligue 2, les recruteurs du Forez ont activé une piste menant directement à la 2.Bundesliga. L'ASSE s'intéresse de très près à un attaquant polyvalent de 25 ans, qui a laissé d'excellents souvenirs dans le championnat de France avant de s'exiler de l'autre côté du Rhin.

Mercato : Les premiers mots de Jakob Breum à l'ASSE

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Un duel ASSE - Nantes dans ce mercato

Ce joueur, c'est Killian Corredor. Révélé sous les couleurs de Rodez lors d'une saison 2023-2024 stratosphérique (19 buts toutes compétitions confondues), le natif de Rodez évolue depuis deux ans sous le maillot de Darmstadt. S'il a confirmé ses qualités en Allemagne (13 buts et 9 passes décisives en deuxième division), l'attaquant pourrait aujourd'hui faire un retour aux sources lors du mercato.

Mais l'ASSE n'est pas seule sur les rangs. Les Verts doivent faire face à la concurrence frontale du FC Nantes. Récemment relégués, les Canaris cherchent eux aussi à reconstruire un groupe taillé pour une remontée immédiate et voient en Corredor une opportunité de marché idéale. Les deux clubs français sont d'ores et déjà entrés en discussions avec la formation allemande.

Une transaction estimée à 2 millions d'euros

Sous contrat avec Darmstadt jusqu'en juin 2028, l'attaquant ne sera pas bradé par le 5ème de la dernière 2.Bundesliga. Toutefois, le club allemand ne fermerait pas la porte à un départ et réclamerait une somme avoisinant les 2 millions d'euros pour libérer son joueur cet été pendant le mercato.

Pour l'AS Saint-Étienne, ce montant représente un investissement significatif, mais l'assurance de recruter un joueur parfaitement adapté aux joutes de la Ligue 2 et revanchard pourrait faire pencher la balance. Reste à savoir qui, de l'ASSE ou du FC Nantes, saura convaincre Killian Corredor de poser ses valises dans son nouveau projet. Les discussions sont lancées.