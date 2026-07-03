L'ASSE s'offre ainsi un renfort de choix pour son début de mercato. Le Danois, Jakob Breum s'est officiellement engagé dans le Forez. Le meneur de jeu a été chipé au nez et à la barbe du Celtic Glasgow et du FC Utrecht qui s'étaient également positionnés. Voici ses premiers mots sous le maillot Vert.

Formé à l'Odense BK et révélé aux Pays-Bas sous les couleurs de Go Ahead Eagles où Jakob Breum a disputé 86 matchs pour 19 buts et 14 passes décisives, le natif d'Odense sort d'une saison contrastée mais formatrice. Après avoir été bloqué l'été dernier suite à la victoire en Coupe des Pays-Bas, le Danois de 22 ans a connu un exercice plus laborieux à Deventer, freiné par quelques blessures.

Mercato, recrutement de Cathro... Huss Fahmy (ASSE) s'exprime

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Un joueur polyvalent débarque dans le Forez

Malgré ce vent contraire, sa vista lui a permis de peser directement sur 13 buts en Eredivisie, prouvant sa capacité à rester décisif. Jakob Breum arrive dans le Chaudron pour franchir un véritable palier.

Ce profil polyvalent correspond parfaitement à la philosophie de jeu que souhaite mettre en place Ian Cathro. Droitier de formation, Breum est capable d'évoluer en tant que milieu offensif axial ou de dynamiter les ailes, à droite comme à gauche. Sa palette technique et sa faculté à combiner dans les espaces réduits apporteront une réelle animation offensive vers l'avant, une qualité essentielle pour exister à ce niveau.

Le football français et son exigence athlétique représenteront un environnement bien différent de celui des Pays-Bas. Si l'arrivée de Breum reste un pari ambitieux et excitant pour la cellule de recrutement stéphanoise. À 22 ans, le jeune Danois débarque dans le Forez avec une faim de loup et la ferme intention de prouver sa valeur. Le staff va désormais pouvoir l'intégrer rapidement aux séances d'entraînement pour préparer au mieux les premières échéances de la saison.

Les premiers mots de Jakob Breum à l'ASSE

Jakob Breum : "Je suis très heureux de rejoindre un très grand club, l'un des plus titrés du pays, avec énormément de fans. Je suis un joueur à l'état d'esprit offensif, qui adore jouer vers l'avant, attaquer et créer des situations de buts pour mes coéquipiers afin de faire gagner mon équipe. Je souhaite vraiment apporter mes qualités à ce groupe qui a l'ambition d'être promu en fin de saison et je ferai de mon mieux pour ce club. J'ai hâte de rencontrer ce Peuple Vert et j'espère qu'ils apprécieront mes qualités sur le terrain."

Loïc Perrin, Directeur sportif de l’ASSE : "Jakob correspond au profil qu’on recherchait pour renforcer notre secteur offensif. À savoir : un joueur capable de faire des différences sur le dernier tiers du terrain et d’être décisif. Les qualités techniques à la passe et dans le maniement du ballon qu’il a montrées pendant ses trois dernières saisons correspondent aux idées de jeu d’Ian Cathro."