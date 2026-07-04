L'AS Saint-Étienne poursuit activement son mercato estival. Après avoir officialisé l'arrivée de Sohaib Naïr, les dirigeants stéphanois continuent d'avancer sur plusieurs dossiers offensifs. Parmi eux, celui de Jakob Breum est en très bonne voie. Le milieu offensif des Go Ahead Eagles se rapproche sérieusement du Forez.

À seulement 22 ans, l'international Espoirs danois s'est imposé comme l'un des joueurs les plus créatifs d'Eredivisie. Polyvalent, intelligent dans ses déplacements et capable d'évoluer à plusieurs postes offensifs, il semble correspondre parfaitement au profil recherché par Kilmer Sports Ventures. Mais qui est réellement Jakob Breum et pourquoi l'ASSE semble-t-elle prête à miser sur lui ?

Des terrains d'Odense à l'Eredivisie

Né le 17 novembre 2003 à Odense, Jakob Breum effectue toute sa formation dans le club de sa ville natale. Très tôt, il est considéré comme l'un des plus grands espoirs de sa génération. À seulement 16 ans, il découvre déjà le football professionnel et enchaîne progressivement les apparitions avec l'équipe première.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Après plus d'une cinquantaine de rencontres sous les couleurs de l'OB Odense, Breum ressent le besoin de franchir un cap. À l'été 2023, il rejoint les Go Ahead Eagles, aux Pays-Bas. Un choix qui va changer la trajectoire de sa carrière.

Alors qu'il évoluait principalement sur un côté au Danemark, son entraîneur décide progressivement de le recentrer dans une position plus libre, derrière l'attaquant. Ce repositionnement lui permet de toucher davantage de ballons et de devenir le véritable organisateur du jeu de son équipe.

Un créateur bien plus qu'un ailier

L'étiquette d'ailier colle souvent à Jakob Breum. Pourtant, lorsqu'on observe son jeu, elle paraît rapidement réductrice.

Le Danois aime partir d'un côté, mais il termine très souvent ses actions dans l'axe. Ses déplacements l'amènent naturellement à occuper les demi-espaces, là où il peut recevoir entre les lignes et orienter le jeu.

Son premier contrôle est presque toujours dirigé vers l'avant. Il ne cherche pas à conserver le ballon pour accumuler les touches de balle. Son objectif est simple : faire progresser son équipe.

Cette intelligence de jeu lui permet de casser les lignes aussi bien par la passe que par la conduite de balle. Plus qu'un dribbleur, Breum est avant tout un joueur qui crée des décalages.

Autre point fort : sa polyvalence. Capable d'évoluer ailier gauche, numéro 10, ailier droit ou même en soutien d'un attaquant, il offre de nombreuses possibilités tactiques à son entraîneur.

Les chiffres confirment son influence

L'impression laissée par Jakob Breum est largement confirmée par les données.

La saison dernière, le Danois a inscrit 6 buts et délivré 7 passes décisives. Des statistiques intéressantes pour un joueur de son âge. Mais ce sont surtout les données avancées qui retiennent l'attention.

Breum figure parmi les joueurs les plus performants d'Eredivisie en matière de passes progressives, de jeu vers l'avant et d'expected assists (xA). Concrètement, cela signifie qu'il crée énormément d'occasions pour ses partenaires, même lorsque celles-ci ne se transforment pas en passes décisives.

Les statistiques montrent également qu'il touche un grand nombre de ballons dans la surface adverse. Une preuve supplémentaire qu'il ne se contente pas d'organiser le jeu : il accompagne les actions jusqu'à leur conclusion et sait se montrer dangereux devant le but.

Cette progression est loin d'être un hasard. Saison après saison, son influence offensive n'a cessé de grandir, au point de devenir l'un des joueurs les plus décisifs des Go Ahead Eagles.

Pourquoi son profil plaît autant à l'ASSE

Depuis plusieurs mois, Kilmer Sports Ventures construit un effectif selon une ligne directrice claire : recruter des joueurs jeunes, capables de progresser et de prendre de la valeur. Jakob Breum correspond parfaitement à cette philosophie.

À seulement 22 ans, il possède déjà une solide expérience du haut niveau tout en affichant une importante marge de progression. Son intelligence de jeu, sa qualité technique et sa capacité à évoluer à plusieurs postes en font un profil particulièrement séduisant.

Dans le système que souhaite mettre en place Ian Cathro, un joueur capable de permuter constamment, de jouer entre les lignes et de participer activement au pressing représente un atout considérable.

Une marge de progression encore importante

Tout n'est évidemment pas parfait. Le Danois peut encore progresser dans les duels physiques face à des adversaires plus puissants. Son efficacité devant le but peut également être améliorée, tout comme sa capacité à prendre davantage de responsabilités dans certaines situations.

Mais ces axes de progression s'expliquent aussi par son jeune âge. À 22 ans, Breum semble encore loin d'avoir atteint son plein potentiel. Une saison en Ligue 2 avec l'objectif de monter en Ligue 1 pourrait façonner le joueur aux joutes du football français.

Un profil qui pourrait changer le visage de l'attaque stéphanoise

Si son arrivée venait à être officialisée, l'ASSE ne recruterait pas simplement un ailier supplémentaire.

Les Verts mettraient la main sur un joueur capable de relier le milieu à l'attaque, d'accélérer le jeu dans les petits espaces et de créer des situations dangereuses par la passe autant que par ses déplacements.

Jakob Breum n'impressionne pas par sa puissance ou par des gestes spectaculaires à répétition. Sa principale qualité est ailleurs : il comprend le jeu plus vite que les autres. Il voit les espaces, anticipe les déplacements de ses partenaires et fait souvent le bon choix au bon moment.

À l'heure où l'ASSE cherche à retrouver de la créativité dans les trente derniers mètres, difficile d'imaginer un profil qui corresponde davantage aux besoins du projet stéphanois. Une raison supplémentaire de comprendre pourquoi les dirigeants des Verts semblent aujourd'hui prêts à miser sur le Danois.

Source : @touchedeballe ; transfermarkt ; Peuple-Vert.