Les yeux des supporters stéphanois étaient braqués vers les États-Unis cette nuit. C'est sur la pelouse du stade de Kansas City que se jouait l'avenir international d'Augustine Boakye. Pour clore les seizièmes de finale de la Coupe du Monde, le Ghana défiait la redoutable sélection de la Colombie dans un choc au bout de la nuit (3h30, heure française). Un rendez-vous au sommet pour les hommes de Carlos Queiroz, qualifiés in extremis parmi les meilleurs troisièmes de la phase de poules.

Pour le milieu de terrain de l'ASSE ce rendez-vous représentait un tournant majeur. Resté sur le banc lors des trois premiers matchs face à la Croatie, l'Angleterre et le Panama, le joueur des Verts espérait enfin grapiller ses premières minutes dans cette Coupe du Monde.

Coupe du Monde : Boakye patiente mais avance !

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Face à une sélection qui a terminé en tête de sa poule après avoir battu l'Ouzbékistan et le Congo avant de faire nul 0-0 face au Portugal de Cristiano Ronaldo, la tâche s'annonçait délicate pour les Black Stars.

La Coupe du Monde retarde le retour de Boakye avec l'ASSE

Quoi qu'il en soit, ce dénouement face aux Colombiens perturbe également le programme estival du joueur dans le Forez. Une élimination acterait le début de ses vacances avant un retour attendu à l'Étrat pour la fin juillet. À l'inverse, une qualification historique pour les quarts de finale prolongerait son séjour américain et repousserait encore un peu plus son retour sous les ordres du staff stéphanois.

Fin d’aventure pour Boakye

Augustine Boakye était sur le banc pour ce seizième de finale face à la Colombie. Le joueur de l’ASSE n’est pas entré en jeu et aura donc passé l’entièreté de la Coupe du Monde sans jouer.

Face aux coéquipiers de Luiz Diaz, les ghanéens ont rapidement été menés 1-0 après le but de Jhon Arias au quart d’heure de jeu. Les Black Stars n’auront jamais su réagir et n’ont cadré aucun tir. Après un match ennuyeux mais maîtrisé par les Sud-Américains, les ghanéens sont éliminés.