La LFP a officialisé les dates du mercato 2026-2027. Une annonce loin d’être anodine pour l’ASSE, qui dispute son barrage d’accession face à Nice les 26 et 29 mai prochains. L’avenir des Verts et leur stratégie de recrutement dépendront directement de l’issue de cette double confrontation.

L’AS Saint-Étienne joue pour savoir dans quelle division elle sera la saison prochaines dans les prochains jours. Opposés à Nice lors du barrage d’accession à la Ligue 1, les hommes de Philippe Montanier savent que ces deux rendez-vous pèseront lourd sur le futur du club. Mardi 26 mai à Geoffroy-Guichard puis vendredi 29 mai sur la Côte d’Azur, les Verts tenteront de retrouver l’élite du football français.

Dans ce contexte tendu, la communication de la Ligue de Football Professionnel concernant les dates officielles du mercato n’est pas passée inaperçue. Le Conseil d’Administration de la LFP a en effet fixé l’ouverture du mercato estival au lundi 15 juin 2026. Celui-ci prendra fin le mardi 1er septembre 2026 à 19h59.

Un mercato différent selon la division de l’ASSE

Pour Saint-Étienne, le résultat du barrage face à Nice changera considérablement les plans du mercato. Une montée en Ligue 1 offrirait davantage d'attractivité et des ambitions revues à la hausse. À l’inverse, une saison supplémentaire en Ligue 2 obligerait les dirigeants stéphanois à adapter leur stratégie de recrutement.

Le timing est également intéressant. Les Verts connaîtront leur division définitive près de deux semaines avant l’ouverture officielle du mercato. Un délai précieux pour accélérer certains dossiers ou revoir totalement la feuille de route estivale.

Le board a déjà des pistes

Depuis plusieurs semaines, la cellule de recrutement travaille déjà sur différents profils. Mais beaucoup de joueurs ciblés attendront naturellement de connaître le niveau dans lequel évoluera l’ASSE avant de prendre une décision.

Pour le mercato, cet été, l’ASSE à d’ores et déjà activé quelques pistes. Comme évoqué sur notre site, plusieurs talents de Ligue 2 sont suivis par les Verts. Les Verts s’ont intéressés par deux joueurs du RAF, tombé en play-offs à Geoffroy-Guichard.

Le latéral droit Nolan Galves fait partie des joueurs suivis par le club forézien ainsi que son coéquipier, Alexis Trouillet, milieu de terrain né à Saint-Priest-en-Jarez.

Le natif de la Loire n’est pas le seul milieu de Ligue 2 observé par le board stéphanois. Enzo Bardelli, suivi de longue date, reste un profil apprécié par l’ASSE.

La montée pourrait tout changer pour les Verts

Une accession en Ligue 1 pourrait notamment permettre à l’ASSE de conserver certains cadres convoités tout en attirant des joueurs plus expérimentés. Les revenus liés aux droits TV et à l’exposition médiatique offriraient également une marge de manœuvre plus importante lors du marché des transferts.

À l’inverse, un nouvel exercice en Ligue 2 contraindrait probablement le club à revoir ses amitions à la baisse lors du mercato. Certains départs pourraient également devenir inévitables

Le mercato hivernal a également été fixé par la LFP. Il ouvrira le vendredi 1er janvier 2027 pour se clôturer le lundi 1er février 2027 à 19h59.

Mais avant de penser aux transferts, les Verts ont un objectif prioritaire : faire tomber Nice et retrouver enfin la Ligue 1. Car de cette double confrontation dépendra une grande partie de l’été stéphanois.