Rodez a créé la sensation cette saison. Invaincu depuis novembre, le RAF a poussé l'ASSE aux tirs au but lors du barrage de promotion. Plusieurs ruthénois attirent désormais les convoitises. Parmi eux, un nom ressort côté stéphanois : Alexis Trouillet. Un local de Saint-Priest-en-Jarez qui pourrait rentrer à la maison.

Un parcours semé d'embûches avant Rodez

Pour comprendre ce que représente la saison d'Alexis Trouillet, il faut rembobiner. Formé au Stade Rennais depuis les U17, le milieu de terrain est repéré très tôt par l'OGC Nice. À 20 ans, il rejoint la Côte d'Azur et dispute 8 rencontres avec les Aiglons en 2020-2021, dont deux apparitions en Europa League. Du beau linge pour un si jeune joueur.

Mais la concurrence niçoise est rude. Pour emmagasiner du temps de jeu, il est prêté à Auxerre en Ligue 2. 23 matchs, 5 passes décisives à 21 ans : un bilan plus que solide qui donne envie d'y croire. Pour l'anecdote, il disputera les barrages face à l'ASSE qui condamneront les Verts en Ligue 2. Pas suffisant néanmoins pour convaincre Nice de le retenir à son retour. Les Aiglons profite de sa cote qui grimpe pour le vendre.

Le Panathinaïkos passe à l'action et rachète la fin de son contrat. Grand saut dans l'inconnu à 22 ans, dans un championnat qu'il ne connaît pas. Et catastrophe : trois mois après son arrivée en Grèce, rupture des ligaments croisés. Saison blanche. Le jeune milieu se retrouve à devoir tout reconstruire.

Alexis Trouillet : La renaissance par étapes

Sa deuxième saison en Grèce est celle du retour progressif. Prêté à Volos NFC, il enchaîne 23 apparitions et marque un but. Le corps répond, la confiance revient. Le Pana décide néanmoins de ne pas le conserver. Rodez, habitué aux coups de marché intelligents, flaire la bonne affaire et le récupère librement en janvier 2025.

Depuis, c'est la belle histoire. En 32 matchs sous le maillot ruthénois, Trouillet s'impose comme l'un des joueurs les plus précieux de l'entrejeu de Didier Santini. Une blessure à la cheville en septembre lui fait rater 15 rencontres, mais son retour en janvier coïncide avec le début de la série d'invincibilité du RAF. Ce n'est pas un hasard.

Chiffres et Profil d'Alexis Trouillet

Le profil qui manque à l'ASSE

Ce que Trouillet apporte à Rodez, c'est de la justesse et du volume. Véritable marathonien de l'entrejeu, il ratisse un terrain immense et fait les bons choix dans la circulation du ballon. La touche technique d'un milieu qui a la rigueur défensive pour peser dans les deux sens. S'il doit encore progresser dans le dernier geste offensif, son niveau de régularité est une qualité rare à ce niveau.

À 25 ans, il a connu Nice, l'Europa League, la Ligue 2 avec Auxerre et Rodez, la Grèce, la blessure grave, et la renaissance. Ce parcours construit une maturité que les jeunes talents en ligne directe ne possèdent pas encore. Et pour l'ASSE, qui cherche des profils fiables et aguerris pour encadrer un groupe en reconstruction, ce type de profil a une vraie valeur.

ASSE : Un local qui pourrait rentrer à la maison

Natif de Saint-Priest-en-Jarez, commune voisine de Saint-Étienne, Alexis Trouillet connaît le poids de ce maillot vert. Ce n'est pas anodin dans une négociation. Quatre clubs se sont d'ores et déjà positionnés : Angers, Nantes, Brest et l'ASSE. Les contacts ont été établis. Mais aucune décision ne sera prise avant le dénouement des barrages.

Exclu : L'ASSE sur Nolan Galves, l'un des meilleurs latéraux de L2

Après Enzo Bardeli et Nolan Galves, c'est un troisième talent de Rodez qui entre dans le viseur stéphanois. Le RAF, vaincu aux tirs au but par les Verts, pourrait bien alimenter le recrutement de son bourreau cet été. La Ligue 2 regorge de pépites. L'ASSE a manifestement décidé d'aller les chercher là où personne ne regarde encore.

Source : Peuple Vert