La question était attendue avant la finale contre Lens : Claude Puel allait-il faire tourner son effectif pour préserver ses joueurs avant les barrages contre l'ASSE ? La réponse est tombée en conférence de presse.

Pour Puel : Pas de calcul, pas de gestion, pas d'équipe bis

Claude Puel a répondu directement à la question d'une potentielle rotation massive pour protéger ses joueurs avant Geoffroy-Guichard : « Tous les joueurs, pratiquement, sont opérationnels. On a envie d'en découdre tranquillement aujourd'hui et d'aller vivre du sujet nous-mêmes. »

Et sur l'idée même de sacrifier la finale pour mieux préparer les barrages, il ferme définitivement la porte : « La gestion des termes de jeu m'appartient avec mon staff et notre seule considération, c'est d'avoir tous nos atouts et jouer à fond cette finale. C'est impossible de choisir, il n'y a pas de choix. »

Puel (Nice) : « La meilleure préparation pour l'ASSE, c'est de gagner la Coupe »

Puel va même plus loin dans sa logique. Il retourne l'argument en affirmant que disputer la finale à fond est précisément la meilleure façon de préparer les barrages : « Je dirais que simplement la meilleure préparation pour les deux prochains matchs sera de remporter cette coupe, tout simplement. »

Et il coupe court à toute idée de calcul avec une question rhétorique qui résume sa pensée : « Imaginez qu'on ne joue pas la finale entre guillemets, sans jouer, sans combattre, sans être présent. Vous pensez qu'on va mieux se comporter lors des matchs qui suivent ? Non, il faut être sérieux. »

Un parcours de Coupe qui justifie ce choix

Puel rappelle d'ailleurs que Nice ne s'est pas qualifié en finale par hasard ou par chance. Le parcours azuréen mérite le respect : « On s'est qualifié à Strasbourg, à Nantes, à Lorient. On s'est qualifié sur des arrêts de jeu contre Montpellier. On a battu Saint-Étienne à domicile également. C'est un parcours extraordinaire, c'est un parcours de coupe qui a permis un partage pour le groupe. »

Nice a battu l'ASSE en Coupe de France cette saison. Le coach niçois le rappelle volontairement.

Ce que ça signifie pour l'ASSE

Pour Montanier et son staff, l'information est claire : Nice débarquera à Geoffroy-Guichard mardi soir avec son effectif au complet. Trois jours de récupération pour enchaîner deux matchs à intensité maximale. L'usure physique sera réelle. Mais aucun onze ne se dégage clairement à Nice cette saison. c'est l'un des problèmes des aiglons et de Claude Puel qui peine à trouver la formule qiu marche.

Montanier a prévenu depuis le début : pas de relâchement, pas de calcul sur les difficultés adverses. La réponse de Puel en conférence de presse lui donne raison sur un point : Nice non plus ne calculera pas. Le barrage du 26 mai s'annonce frontal.

Source : Conférence de presse OGC Nice