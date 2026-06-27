David Le Moël rejoint l'ASSE comme entraîneur adjoint de Ian Cathro. Peu connu du grand public, le technicien franco-britannique retrouve un entraîneur qu'il côtoie depuis deux saisons au Portugal. Portrait d'un spécialiste de la performance au profil international.

L'AS Saint-Étienne continue de façonner le staff de Ian Cathro. Nommé entraîneur des Verts en juin 2026, l'Écossais ne débarque pas seul dans le Forez. À ses côtés, David Le Moël intègre le banc stéphanois avec le rôle d'entraîneur adjoint, tout comme Eliaquim Mangala et Bryant Lazaro. Un visage discret, mais loin d'être novice dans le football professionnel.

À seulement 34 ans, David Le Moël possède déjà un parcours riche, construit au sein de clubs réputés pour leur exigence. Son arrivée s'inscrit dans la volonté de l'ASSE de s'appuyer sur un staff moderne, habitué aux méthodes de travail les plus pointues.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

David Le Moël, un spécialiste de la performance pour l'ASSE

Né le 23 février 1992 sur l'île de Jersey, David Le Moël possède la nationalité anglaise. Titulaire de la Licence B UEFA, il a construit l'essentiel de sa carrière dans l'analyse de la performance.

Pendant près de treize ans, il évolue au Valencia CF. D'abord analyste de la performance auprès de l'équipe première entre 2011 et 2016, il poursuit ensuite son travail à Mestalla jusqu'en juin 2024 comme Performance Analyst. Une longévité qui témoigne de la confiance accordée par l'un des clubs historiques du football espagnol.

À l'été 2024, il franchit un nouveau cap en rejoignant Estoril Praia, pensionnaire de première division portugaise. Il y devient entraîneur adjoint de l'équipe première qui a comme coach principal Ian Cathro.

Une relation de confiance avec Ian Cathro

Depuis deux saisons, les deux hommes travaillent quotidiennement ensemble au sein du staff portugais.

Cette continuité devrait faciliter la mise en place des principes de jeu souhaités par le nouvel entraîneur stéphanois. Les automatismes existent déjà, tout comme la répartition des rôles au sein du staff.

Au-delà de ses compétences techniques, David Le Moël dispose également d'un atout précieux dans un vestiaire cosmopolite : il parle un français courant. Une qualité qui facilitera ses échanges avec les joueurs, le personnel du club et les médias.

L'ASSE mise ainsi sur un profil jeune mais expérimenté, rompu aux exigences du très haut niveau. Après avoir appris dans l'environnement compétitif de Valence puis accompagné Ian Cathro au Portugal, David Le Moël découvre désormais la Ligue 1 avec l'ambition de contribuer au renouveau sportif des Verts.

Son arrivée confirme également la volonté de Ian Cathro de s'entourer d'hommes de confiance. Une collaboration déjà éprouvée qui pourrait permettre au nouvel entraîneur stéphanois de gagner un temps précieux au moment d'installer sa méthode de travail à L'Étrat.

Source : Profil LinkedIn de David Le Moël.