L'ASSE n'a pas enregistré beaucoup de prolongations de contrat depuis la prise de pouvoir de Kilmer Sports Ventures. Aucun des joueurs en fin de contrat en juin 2025 n'avait prolongé dans le Forez. Le club vient toutefois d'officialiser l'extension du bail d'un de ses cadres.

Depuis début août, l'ASSE discutait d'une prolongation de contrat avec Gautier Larsonneur. Le portier stéphanois gardera les cages des Verts pour cette saison 2025-2026. Cependant, il arrivait en fin de contrat en juin prochain. La volonté des dirigeants était de prolonger un des cadres du vestiaire stéphanois. Cela permet de garder une stabilité. De plus, cela évite un départ libre de tout contrat. Comme nous vous l'avions annoncé le 15 août dernier, le contrat du portier de l'ASSE a été prolongé.

Larsonneur entame sa troisième saison en Vert

Arrivé en janvier 2023 alors que le club était au plus mal, Gautier Larsonneur s'est tout de suite imposé dans les buts stéphanois. Après six premiers mois réussis et un maintien finalement acquis largement, Laurent Batlles fait logiquement de nouveau confiance à Larsonneur pour l'exercice 2023-2024.

Une confiance que l'ancien portier brestois va rendre sur le terrain. Sous les ordres de Batlles puis de Dall'Oglio, Gautier Larsonneur impressionne. Solide sur sa ligne et leader dans l'âme, il fait gagner des points à l'ASSE. Ses performances permettent au club d'accrocher les barrages pour une éventuelle accession en Ligue 1. Face à Metz, les Verts arrachent finalement leur montée dans l'élite du football français. Cette montée récompense le pari de joueurs comme Larsonneur. Ils sont arrivés alors que l'ASSE jouait le maintien un an et demi auparavant.

Après avoir été élu meilleur gardien de Ligue 2 BKT, il est reconduit en tant que numéro un. Cette fois-ci, c'est en Ligue 1. Le gardien de 28 ans va toutefois vivre une saison compliquée. Certes souvent délaissé par une défense catastrophique, il ne se montre pas décisif pour autant. Cela éveille certaines interrogations durant l'intersaison. Le nom de Robin Risser (Strasbourg, depuis au RC Lens) avait par exemple été évoqué. Cependant, il a été décidé que Larsonneur serait de nouveau le portier des Verts cette saison. Il est devant Brice Maubleu et Noa Delacroix dans la hiérarchie.

Une prolongation jusqu'en 2028

Kilmer Sports apprécie le tempérament de Larsonneur, qui prend à cœur son rôle de capitaine. Il est un des joueurs français maîtrisant le mieux l'anglais au sein du club. Afin de le maintenir impliqué et dans l'optique de garder une certaine stabilité, le choix de le prolonger a donc été fait. Le club vient d'ailleurs d'officialiser la nouvelle sur ses différents canaux.

Le communiqué de l'ASSE : Breton de naissance et formé au Stade Brestois, Gautier Larsonneur a rejoint Saint-Étienne à l'hiver 2023. Il a été l'un des joueurs clés qui ont aidé l'AS Saint-Étienne à assurer sa montée en Ligue 1.

Aujourd'hui âgé de 28 ans, Gautier Larsonneur a disputé plus de 250 matches au haut niveau et s'est imposé comme l'un des leaders du groupe stéphanois avec lequel il est désormais lié jusqu'en 2028.

Gautier Larsonneur : "Prolonger l’aventure dans ce magnifique club qu’est l’ASSE est une immense fierté pour moi. Je souhaite remercier la direction et les coaches Horneland et Bedenik pour cette confiance accordée. Tous ensemble, avec humilité et ambition, travaillons pour remettre ce club où il doit être."

Eirik Horneland, entraîneur des Verts : "Nous sommes ravis que Gautier ait décidé de prolonger son contrat ici. Il fait preuve d’un grand professionnalisme, travaille dur au quotidien et est garant d’une certaine continuité dans l’équipe. Nous sommes convaincus qu'il continuera à progresser dans les années à venir."