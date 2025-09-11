Eirik Horneland s'est présenté devant la presse pour une conférence d'avant match face à Clermont. L'ASSE veut conserver sa place de leader et doit engranger des points pour poursuivre son invincibilité. Voici ses mots.

Eirik Horneland (ASSE) : "En dehors de Ben Old qui sera de retour ce jeudi après-midi, tous nos joueurs internationaux sont de retour à Saint-Etienne. On a eu deux semaines plutôt compliquées. Les joueurs internationaux ont rejoint leur équipe pour remplir leurs devoirs et on a aussi quelques cas de joueurs malades. A côté de ça, on a aussi Mahmoud Jaber qui a manqué toute la période en raison de sa blessure. On va voir demain comment est-ce qu'on peut composer une équipe avec l'ensemble des joueurs qui seront de retour."

Florian Tardieu bien malade

Eirik Horneland (ASSE) : "Flo Tardieu est malade actuellement, il a pu s'entraîner du début de semaine dernière jusqu'au milieu, mais depuis il a manqué ses séances. Il est pris par la fièvre.

Effectivement, ça va être compliqué de faire un milieu de terrain pour cette rencontre contre Clermont. Pour le moment, on n'a pas encore pris de décision et on croise les doigts pour qu'on puisse compter sur ces deux joueurs. Mahmoud Jaber s'est bien entraîné, mais de manière individuelle, avec un programme spécifique. Florian Tardieu a aussi testé un petit peu sa condition physique, mais pour le moment, on ne peut encore pas se prononcer.

Sur cette période internationale, au milieu de terrain, on n'avait qu'Igor Miladinovic qui était disponible puisque Luan Gadegbeku et Nadir El-Jamali sont partis en sélection nationale. Donc il va falloir voir à partir de demain quel milieu nous aurons à notre disposition."

La tuile Moueffek pour l'ASSE

Eirik Horneland (ASSE) : "J'ai oublié de vous parler d'Aïmen Mouefek qui a dû sortir à la pause contre Grenoble et qui sera forfait pour quelques semaines encore. Il va suivre un programme individualisé. Il souffre d’un problème musculaire aux ischios. On a dû le sortir à la pause contre Grenoble. Om sera absent je pense jusqu’à la fin de la prochaine trêve internationale (5 matchs à venir)

Des options au milieu pour l'ASSE

Eirik Horneland (ASSE) : "On a malgré tout quelques options pour le milieu de terrain. On a réussi à se débrouiller contre Grenoble. On a vu Luan Gadegbeku et Nadir El Jamali faire une très bonne entrée. À l'entraînement, Igor Miladinovic montre aussi beaucoup de bonnes choses. Il est très concentré, on sent qu'il a envie de progresser. On a aussi Jaber. Boakye peut jouer à l'intérieur, Ben Old aussi. On a des options qui peuvent être à disposition. Il nous reste toujours des possibilités. On a des bons joueurs, il va falloir juste trouver la meilleure association.

Max Bernauer pourrait être une option, mais pour le moment, comme Annan est out, c'est lui qui le remplace sur le côté gauche en tant que latéral. Il a fait un bon match contre Grenoble, c'est sur lui qu'on va compter à ce poste-là pour le moment, en l'absence d'Annan. Et peut-être qu'à partir de la semaine prochaine, il redeviendra une option pour ce milieu de terrain.

De bonnes nouvelles à venir pour Horneland

Eirik Horneland (ASSE) : "Dennis Appiah et Ebenezer Annan sont tous les deux out. Dennis est un petit peu en avance sur Ebenezer. Je pense malgré tout qu'ils seront tous les deux disponibles pour le prochain week-end de compétition. C'est vraiment une histoire de quelques jours d'écart entre eux. Dennis sera certainement de retour à l'entraînement ce dimanche et Annan plutôt mardi.

Yvan Maçon a repris les entraînements avec nous. Il s'entraînait en marche depuis la fin du stage d'entraînement à Aix-les-Bains. Depuis, il a cherché une porte de sortie et il n'a pas réussi. Donc, il est de retour avec l'équipe et à disposition.

C'est la même chose pour Dylan Batuinsika, qui sur la dernière semaine était avec l'équipe nationale du Congo. Il a joué deux fois 90 minutes. Il a aussi été dans cette période à la recherche d'un club pour quitter l'AS Saint-Etienne. A priori, aujourd'hui, pas d'options se sont présentées. Donc il est de retour avec nous et il est à la disposition.

En ce moment, on a beaucoup de jeunes joueurs dans le groupe. On a Traoré, Stojkovic, N’Guessan, El Jamali, Gadegbeku. Si on regarde le banc contre Grenoble. On a l'envie de compter sur ces jeunes joueurs et on va continuer à compter sur eux."