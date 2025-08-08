Gautier Larsonneur va entame une nouvelle saison sous la tunique verte. Le portier et capitaine de l'ASSE s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. L'occasion de répondre aux questions des journalistes.

Gautier Larsonneur (capitaine de l'ASSE) : "On est impatients de jouer, ça fait des semaines qu'on est sur le pont, donc c'est excitant. On a vite hâte de jouer samedi soir contre Laval. On a eu des vacances plus courtes que d'habitude. On a eu beaucoup de semaines de préparation. On a travaillé avec un groupe qui était assez élargi au début avec la rotation dans l'effectif. Les premières semaines ont été un peu difficiles parce qu'on n'a pas vraiment travaillé avec l'effectif qui sera là cette saison. Il y avait beaucoup de jeunes ou des joueurs dans différentes postures. Mais aujourd'hui, plus on avance, plus on bosse précisément. C'est agréable, on est dans le concret et on avance réellement.

Humilité indispensable en Ligue 2

Gautier Larsonneur (capitaine de l'ASSE) : "La Ligue 2, l’AS Saint-Étienne en a fait les frais il y a 3 ans en étant dans une position délicate à la mi-saison. C'est un championnat qui est très difficile. Il ne faudra pas manquer d'humilité parce que chaque week-end est une nouvelle bataille. Et les années où j'ai eu la chance de monter, je ne me rappelle que peu de matchs gagnés aisément. J'en ai peut-être un ou deux en tête où avec des faits de match. Sinon, je n'en ai aucun en tête. Peut-être face à Troyes quand on gagne 5-0. Sinon, je n'en ai aucun en tête. Si on ne fait pas preuve d'humilité, on va vite être rappelés aux choses essentielles du football et surtout en Ligue 2."

Marqué, mais revanchard avec l'ASSE

Gautier Larsonneur (capitaine de l'ASSE) : "Honte de la relégation ? Ce serait malheureux de ne pas l'avoir. Le terme honte est un peu fort, mais c'est vrai que ce qui s'est passé la saison passée, je n'en suis pas fier. C'est la première fois de ma carrière que je n'arrive pas à atteindre l'objectif qui m'est fixé en début de saison, donc ça a été très, très compliqué. J'ai eu des jours qui ont été durs à vivre après Toulouse. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir remettre les pendules à l'heure."

Prendre des points pour être serein

Gautier Larsonneur (capitaine de l'ASSE) : "Je pense que c'est ce qui doit animer l'ensemble de cet effectif, même s'il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de joueurs qui vont découvrir l'AS Saint-Etienne et la Ligue 2. Il va falloir aussi un peu de temps pour certains. On a vu que l'année dernière, ce n'était pas facile pour tout le monde. Mais c'est à nous de prendre des points vite pour rassurer tout le monde et pour que les joueurs puissent travailler dans les meilleures conditions."