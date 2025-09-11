L’heure est à la reprise du côté de l’ASSE. De retour de trêve internationale, la bande à Eirik Horneland affronte le CF63 ce samedi pour le compte de la 5e journée de Ligue 2. Le co-entraîneur clermontois Grégory Proment s'est exprimé en conférence de presse.

Invaincu depuis le début de saison, Clermont peine pourtant à transformer ses performances en résultats concrets. Avec seulement une victoire en quatre rencontres, le CF63 occupe une modeste septième place.

"Face à l'ASSE, c’est le bon moment pour marquer les esprits"

Pour Grégory Proment, ce rendez-vous est l’occasion idéale pour frapper un grand coup. "Si on fait un gros match, on pourra parler de Clermont. L’objectif, c’est qu’à un moment donné, on parle aussi de notre club", explique-t-il. Le technicien considère même cette affiche comme un "derby". "Il faut réussir un gros coup contre une équipe comme Sainté, parce que là, toute la France regarde. Si on y arrive, ça fera parler du club, des joueurs, pas de moi. Et j’espère que l’émotion les aidera à se sublimer plutôt qu’à les freiner."

Le coach prévient toutefois ses joueurs de ne pas s’emballer. "Mais attention, le foot, ce n’est pas magique. En face, il y a une équipe très performante. (...) Mais là, c’est une grosse structure, une grosse équipe. Ça permet de voir où on en est. J’espère juste que l’émotion ne prendra pas trop le dessus."

Gabriel Montpied en vert ?

Le déplacement à Clermont-Ferrand ne fait pas exception. Comme souvent, les supporters stéphanois se déplaceront en nombre. Le Stade Gabriel Montpied s’apprête à vibrer au rythme d’une marée verte.

Mais Grégory Proment relativise. "On sera toujours à la maison, même si beaucoup de Stéphanois seront là, peut-être même des Clermontois qui soutiennent Sainté. Mais nous, on sera portés par nos supporters. (...) Qu’il y ait des supporters de Saint-Étienne, ça ne change pas grand-chose."

Le co-entraîneur espère transformer cette ambiance en moteur pour son équipe. "Des matchs comme ça, on en a déjà vécu plein. Au final, on reste chez nous, avec nos supporters, des gens qui nous aiment, qui nous poussent. Et ça, ça peut nous emmener à donner le maximum pour aller chercher la victoire."