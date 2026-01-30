L’ASSE ne veut pas perdre de temps sur ce mercato hivernal. Fragilisé en défense centrale avec les pertes de Maxime Bernauer et Chico Lamba, le club stéphanois a identifié un besoin clair et s’intéresse notamment à Ismaël Baouf, défenseur du SC Cambuur.

La situation devient préoccupante dans l’axe de la défense. Les blessures de Maxime Bernauer et de Chico Lamba ainsi que le départ de Dylan Batubinsika compliquent sérieusement la tâche du staff stéphanois, contraint de bricoler depuis plusieurs semaines. Les options se réduisent, les automatismes disparaissent et la stabilité défensive en souffre. À l’approche de nouvelles échéances importantes, l’ASSE ne souhaite plus subir et cherche à anticiper afin d’éviter toute mauvaise surprise. Le message est clair en interne : renforcer ce secteur est devenu une priorité après l'officialisation de l'arrivée d'Abdoulaye Raslan Kanté.

Le staff doit composer avec des solutions limitées. Si des alternatives existent dans l’effectif (Joao Ferreira, Dennis Appiah), elles ne suffisent pas à offrir toutes les garanties nécessaires sur la durée. Le staff en est conscient, tout comme la direction, qui a rapidement activé plusieurs pistes sur le marché. L’objectif est de sécuriser l’effectif dès cet hiver, ou au minimum de préparer l’avenir en se positionnant sur des profils ciblés.

Mercato ASSE : Ismaël Baouf dans le viseur

Parmi les joueurs étudiés, le nom d’Ismaël Baouf a pris de l’épaisseur ces derniers jours à en croire les informations de footmercato. Le défenseur central du SC Cambuur correspond au profil recherché par les dirigeants stéphanois. Jeune, solide et capable d’évoluer dans une défense à deux, Baouf présente également une marge de progression intéressante. Autant de critères qui séduisent l’ASSE dans sa réflexion actuelle.

Selon la presse néerlandaise, le club stéphanois s’est bien renseigné sur la situation du joueur. Oui, un intérêt existe bel et bien. La direction d’Ismaël Baouf a récemment fait l’objet d’une demande de renseignements, preuve que l’ASSE souhaite anticiper et évaluer les conditions d’un éventuel dossier. En revanche, il convient de rester mesuré : aucun contact n’a été établi à ce stade avec le SC Cambuur et aucune offre n’a été formulée.

Un dossier encore bloqué pour cet hiver ?

Si ce dossier ne s’est pas encore accéléré, c’est pour une raison précise. Selon la presse néerlandaise, Ismaël Baouf n’est pas favorable à un départ lors de ce mercato hivernal. Le joueur souhaite terminer la saison aux Pays-Bas, un élément qui freine logiquement toute avancée concrète jusqu'à une offre impossible à refuser ?

Pour autant, l’ASSE préfère rester en veille. Le mercato hivernal est imprévisible et plusieurs paramètres pourraient changer la donne. En effet, le chrono tourne avant la fin du mercato. Anticiper permet au club de ne pas se retrouver dos au mur et d’avoir des solutions prêtes si la situation venait à évoluer. Baouf fait donc partie d’une short-list défensive, au même titre que d’autres profils étudiés en interne.

L’information essentielle est donc la suivante : l’ASSE s’intéresse bien à Ismaël Baouf, mais aucune démarche n’est engagée à ce jour pour finaliser le dossier. Simple attente ou volonté de ne pas faire le dossier ? Réponse d'ici le 2 janvier, date de fermeture du marché des transferts.