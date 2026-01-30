Ce vendredi, six rencontres étaient au programme pour lancer un nouveau week-end de Ligue 2. La 21ᵉ journée de championnat débutait ce soir et plusieurs concurrents de l’ASSE étaient sur le pont. Résumé des rencontres.

Après avoir montré du caractère pour remonter deux buts à Pau, Grenoble souhaitait s’éloigner de la zone rouge face à Amiens, barragiste de Ligue 2 avant le coup d’envoi. Les Picards pouvaient, quant à eux, revenir à hauteur du GF38 en cas de succès au Stade des Alpes.

Pau, qui s’est séparé de Nicolas Usaï après son nul 2-2 face aux Isérois, se rendait à Laval, relégable. Les Mayennais restent sur deux mois sans la moindre victoire en championnat et avaient mis fin à une série de quatre revers de rang sur la pelouse d’Amiens le week-end dernier (0-0).

Bastia a été stoppé par Montpellier le week-end dernier après une belle série. Les Corses enchaînaient une seconde réception de suite ce vendredi face à Nancy. Souhaitant rester au contact, le Sporting avait l’opportunité de revenir à quatre points du champion en titre de National.

L’ASSE pouvait quitter le top 5 ce vendredi soir

Vainqueur de Troyes la semaine dernière, Guingamp voulait enchaîner sur la pelouse de la Mosson. Les Bretons pouvaient prendre sept points d’avance sur leur adversaire du soir et passer provisoirement devant l’ASSE en s’imposant à Montpellier.

Si les Verts pouvaient quitter le top cinq de Ligue 2, ils pouvaient aussi voir leurs concurrents s’échapper sur le podium. Reims voulait confirmer son succès face aux Stéphanois sur le terrain de Clermont et maintenir la pression sur le Red Star, 2ᵉ.

Les Franciliens se rendaient dans le même temps à Rodez et pouvaient revenir à deux points du leader Troyen, qui jouera ce samedi face au Mans.

Résumé des rencontres

Bastia 0 - 0 Nancy

Clermont 0 - 1 Reims

M.Daramy (85')

Grenoble 2 - 1 Amiens

J. Benet (21'), Y. Diaby (78') / N.Kandil (69')

Laval 0 - 1 Pau FC

G. Versini (32')

Montpellier 3 - 1 Guingamp

Junior Pereira (42'), A. Mendy (45+7' s.p, 80 s.p) / Mafounta (18')

Rodez 1 - 1 Red Star

I. Balde (28') / B. Danger (33')

Classement provisoire - Journée 21