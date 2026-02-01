Les derniers jours de mercato sont particulièrement animés dans le Forez. L'ASSE s'active après plusieurs semaines très calmes. Abdoulaye Kanté a déjà signé et ne devrait pas être la dernière recrue hivernale. Avant cela, la direction avait pourtant essuyé de nombreux échecs sur différents dossiers.

L’ASSE avait besoin de renforts cet hiver. Un premier élément est venu apporter une plus value à l’effectif stéphanois ces derniers jours. Abdoulaye Kanté s’est effectivement engagé avec les Verts ce vendredi. Le milieu de terrain de Middlesbrough débarque en prêt avec option d’achat. Cette arrivée permet aux Verts d’enfin régler la question du milieu défensif. Depuis que la situation s’est tendue avec le gréviste Pierre Ekwah, Eirik Horneland ne disposait pas d’un pur milieu défensif confirmé dans son effectif. Si c’est Philippe Montanier et non le coach norvégien qui pourra compter sur le renfort d’Abdoulaye Kanté, Kilmer Sports a en tout cas réussi à se renforcer à un poste prioritaire.

Plusieurs pistes ont échoué ces dernières semaines

Le dossier du milieu défensif n’est donc plus un sujet mais cela n'empêche pas que la direction a rencontré des difficultés tout au long de l’hiver. C’est ce qu’expliquait Romain Molina la semaine dernière : « Ils voulaient un défenseur et un milieu et pouvaient mettre plusieurs millions sur chacun. Visiblement, ils ont pris plusieurs vents pour le milieu (malgré des sommes importantes). » Abdoulaye Kanté n’était donc pas la priorité stéphanoise. En effet, l’ASSE a souffert de sa situation sur ce mercato, ne parvenant pas forcément à attirer ses priorités.

Après la défaite contre Boulogne, Romain Molina en a remis une couche évoquant le fait que Kilmer Sports avait « enchaîné les échecs dans ce mercato. » C’est donc une période de transfert hivernale compliquée qu’ont vécu les décideurs stéphanois. Malgré cela, il faut souligner que le travail risque d’avoir été fait infine. Après Abdoulaye Kanté au milieu, c’est Aboubaka Soumahoro (Hambourg) qui devrait débarquer en défense. L’ASSE aurait ainsi renforcé les postes sur lesquels elle était le plus en difficulté. Sans évoquer le dégraissage, évidemment réussi avec les départs de Dylan Batubinsika et d’Yvann Maçon à l’AEL Larissa.