À l'issue de la rencontre contre Boulogne (1-0), l'entraîneur a été remercié. Le club a communiqué son départ ainsi que deux autres départs.

Le message transmis par Ivan Gazidis est sans ambiguïté. L’AS Saint-Étienne s’engage dans un nouveau cycle sportif et organisationnel. Après le départ de l’entraîneur principal Eirik Horneland, le club a confirmé celui de ses deux adjoints, Hassan Al Fakiri et Andrea Loberto. Une décision logique dans un contexte de transition, mais qui symbolise une rupture nette avec le staff en place jusqu’ici.

Dans sa déclaration, le président de l’ASSE a tenu à souligner le professionnalisme et l’engagement quotidien de l’ensemble du staff sortant. Il a notamment insisté sur la compréhension du poids et de l’histoire du maillot vert, un élément fondamental dans l’ADN du club. Ces mots traduisent une volonté de reconnaître le travail accompli, malgré une séparation devenue inévitable.

Le départ simultané de l’entraîneur et de ses adjoints confirme la volonté de repartir sur des bases entièrement nouvelles. L’ASSE ne souhaite pas bricoler à la marge, mais bien initier un changement profond dans son fonctionnement sportif.

Départ ASSE : Hassan Al Fakiri et Andrea Loberto salués

Hassan Al Fakiri occupait un rôle central au sein du staff technique. Proche des joueurs et très présent au quotidien, il incarnait un lien important entre le vestiaire et l’encadrement. Son travail, souvent discret, s’inscrivait dans la durée et reposait sur une relation de confiance avec le groupe professionnel.

Andrea Loberto apportait pour sa part une expertise plus méthodologique. Impliqué dans la préparation des séances et l’organisation du travail hebdomadaire, il formait avec Horneland et Al Fakiri un trio structuré. Leur collaboration reposait sur une vision commune et une rigueur appréciée en interne.

Ivan Gazidis a pris soin de citer les deux hommes dans son message. « Lui, Andrea et Hassan quittent le club avec nos sincères remerciements », a déclaré le président. Une reconnaissance appuyée, qui témoigne d’un départ effectué dans le respect et sans polémique.

Un nouveau staff en construction à l’ASSE

Avec ces départs, l’AS Saint-Étienne s’apprête à reconstruire l’intégralité de son staff technique. L’arrivée d’un nouvel entraîneur impliquera nécessairement de nouveaux profils autour de lui. Méthodes de travail, organisation du quotidien et gestion du groupe devraient évoluer dans les prochaines semaines.

Cette phase de transition est stratégique. Elle conditionnera la dynamique sportive à venir et la stabilité recherchée par la direction. Les supporters attendent désormais des annonces claires et cohérentes, capables d’inscrire le club dans un projet lisible.

L’information essentielle est désormais actée. Le départ d’Hassan Al Fakiri et d’Andrea Loberto marque définitivement la fin de l’ère Horneland à l’ASSE et ouvre un nouveau chapitre pour le club stéphanois.