C’était prévu depuis quelques jours, Eirik Horneland quitte l’ASSE. Le club stéphanois a officiellement annoncé le départ du coach norvégien.

Eirik Horneland a vécu ses dernières heures sur le banc stéphanois. L’entraîneur norvégien a annoncé ce mercredi à ses joueurs qu’il quitterait ses fonctions à l’issue de la réception de Boulogne-sur-Mer, disputée ce samedi.

Une décision prise dans un contexte sportif très délicat, alors que l’ASSE traverse une période de turbulences.

Arrivé dans le Forez en décembre 2024, Horneland avait été choisi par Kilmer Sports Ventures avec une mission claire : maintenir l’ASSE à flot et éviter la relégation. Un objectif qui n’a jamais réellement semblé à portée de main.

Malgré un profil jugé compatible avec une approche analytique et basée sur la donnée, le technicien norvégien n’est pas parvenu à installer une dynamique positive. Entre une infirmerie souvent pleine et des choix tactiques contestés, la mayonnaise n’a jamais pris. La récente défaite face à Reims a finalement précipité une issue devenue inévitable.

Montanier devrait prendre la suite

Pour lui succéder, la direction stéphanoise a déjà ciblé et trouvé son principal candidat. Philippe Montanier devrait reprendre les rênes de l’équipe première. Libre depuis son départ de Toulouse en 2023, l’ancien coach du TFC possède un profil rassurant pour les dirigeants. Ancien gardien de l’ASSE lors de la saison 1999-2000, il connaît bien la maison verte et le contexte de la lutte pour la montée en Ligue 1.

Les discussions ont rapidement avancé pour boucler la venue du Normand. Sauf surprise, l’officialisation pourrait intervenir rapidement. Le club prévoirait une présentation devant la presse dès le début de semaine. L’ASSE espère ainsi ouvrir un nouveau cycle et retrouver de la stabilité sportive avec un entraîneur expérimenté, capable de redonner un cap clair aux Verts.

Horneland quitte officiellement l’ASSE

Après la rencontre face à l’USBCO, l’ASSE a officiellement communiqué le départ d’Eirik Horneland : "L'AS Saint-Étienne et Eirik Horneland se séparent d'un commun accord.

’AS Saint-Étienne confirme que le club et son entraîneur principal, Eirik Horneland, ont décidé d’un commun accord de mettre un terme à leur collaboration à compter de ce dimanche 1er février.

Eirik Horneland est arrivé à la tête de l’équipe professionnelle dans une période de transformation profonde pour les Verts. L'effet de sa contribution à celle-ci aura été notable bien au-delà du terrain et des 43 rencontres qu’il aura dirigées avec l’équipe première.

Le club tient à exprimer sa profonde reconnaissance pour les qualités humaines qu’Eirik a démontrées chaque jour au centre d’entraînement. Son intégrité, ainsi que la sincérité et la chaleur des relations qu’il a su nouer au sein du club, laissent une empreinte positive et durable sur l’institution."