L’ASSE ne remonte pas sur le podium dans un classement de Ligue 2 toujours aussi indécis. La 21e journée a une nouvelle fois redistribué les cartes en haut de tableau. Plusieurs équipes de tête ont marqué le pas tandis que d’autres se replacent. Dans ce contexte tendu, Saint-Étienne n'a pas fait le travail à domicile.

La Ligue 2 continue de se montrer imprévisible. Chaque week-end apporte son lot de surprises et le classement évolue sans cesse. Les écarts restent faibles entre les prétendants à la montée. Une contre-performance peut coûter cher. À l’inverse, une victoire permet de gagner plusieurs places. Saint-Étienne avance dans ce contexte avec délicatesse. Les Verts n’affolent pas les compteurs et peinent à accumuler les points. Et à ce stade de la saison, c’est souvent l’essentiel.

Classement Ligue 2 : le haut de tableau se resserre

Malgré sa défaite à domicile face au Mans (0-2), Troyes conserve la tête du classement avec 41 points. Les Aubois voient toutefois leur avance fondre. Reims, vainqueur à Clermont sur un but tardif de Daramy, revient à trois longueurs du leader. Le Mans profite de son succès de prestige pour grimper sur le podium avec 38 points, à égalité avec les Rémois.

Derrière, la lutte s’intensifie. Le Red Star a été accroché à Rodez (1-1) et laisse filer des points précieux. Saint-Étienne, cinquième avec 34 points, reste solidement installé dans le groupe de tête. Dunkerque, Guingamp et Annecy suivent de près. Plus bas, Montpellier confirme son regain de forme en dominant Guingamp (3-1), tandis que Pau s’impose à Laval. En bas de tableau, la situation se complique pour Amiens, Laval et Bastia, toujours englués dans la zone dangereuse.

ASSE : une victoire qui confirme la dynamique

Face à Boulogne-sur-Mer, l’ASSE ont raté leur match. Une défaite 1-0 meritée. À quatre points seulement de la deuxième place, rien n’est encore joué, malgré tout.

Dans cette Ligue 2 imprévisible, les Verts vont changer d'entraineur pour tenter d'inverser la dynamique et s'offrir une fin de saison à la hauteur de leurs objectifs.