En toute fin de mercato, l’AS Saint-Étienne a bouclé l’arrivée d’un défenseur central d’expérience. Comme révélé en exclusivité par Peuple-Vert.fr, les Verts ont avancé ces dernières heures sur le dossier Julien Le Cardinal. Les discussions avec le Stade brestois ont progressé rapidement et un accord est désormais en bonne voie pour un transfert sec. Le joueur, s’est officiellement engagé avec l’ASSE.

L’ASSE souhaitait absolument renforcer son secteur défensif avant la clôture du marché des transferts. Les dirigeants stéphanois ont ciblé un profil expérimenté, immédiatement opérationnel et connaissant parfaitement les exigences du football français. Plusieurs pistes ont été étudiées, dont celle menant à Jubal, mais le nom de Julien Le Cardinal s’est imposé ces dernières heures.

Âgé de 28 ans, Julien Le Cardinal arriverait dans le Forez avec un vécu solide et une vraie connaissance du haut niveau. À Saint-Étienne, il est attendu pour apporter de la stabilité, de la concurrence et une solution fiable dans le secteur défensif de l’effectif de Philippe Montanier, alors que le club cherchait un renfort prêt à jouer immédiatement.

Le transfert de Le Cardinal rapidement ficelé

Sous contrat avec le Stade brestois jusqu’en juin 2027, Julien Le Cardinal n’entrait plus pleinement dans les plans du club finistérien. Cette saison, le défenseur central était devenu le quatrième choix dans la hiérarchie, pénalisé par une concurrence accrue.

Une situation qui a facilité les discussions avec l’ASSE, attentive à la moindre opportunité sur le marché. La concurrence existe sur ce dossier, mais les Verts ont su avancer au bon moment.

Un accord a rapidement été trouvé entre les différentes parties. Le montant du transfert serait estimé à 1,5 million d’euros. Julien Le Cardinal vient de s’engager avec l’AS Saint-Étienne.

Comme annoncé en amont sur Peuple-Vert.fr, le profil du joueur coche plusieurs critères essentiels : expérience de la Ligue 1 et de la Ligue 2, capacité à s’adapter à plusieurs systèmes défensifs et polyvalence. Le Cardinal peut évoluer dans l’axe, notamment côté droit, mais également dépanner au poste de latéral droit si nécessaire. Un atout supplémentaire pour le staff stéphanois.

Son arrivée doit permettre à l’ASSE de renforcer un secteur défensif encore perfectible et d’apporter un joueur prêt à répondre présent immédiatement, sans véritable temps d’adaptation.

Le communiqué de l’ASSE

Le club stéphanois a officialisé la signature de Julien Le Cardinal : "Âgé de 28 ans, Julien Le Cardinal est la deuxième recrue du mercato hivernal des Verts ! Breton de naissance, le défenseur débarque dans le Forez en provenance du Stade Brestois.

Né à Saint-Brieuc, passé puis revenu au Stade Briochin en National 2 après un passage au centre de formation de Guingamp, Julien Le Cardinal s’engage avec Bastia à l’été 2019. Un choix payant car son aventure sur l’Île-de-Beauté se révèle positive, en témoignent ses 79 rencontres marquées par une double promotion en National puis Ligue 2 BKT avant un maintien lors de son dernier exercice sous le maillot du club corse.

Recruté par le Paris FC en 2022 et notamment buteur sur la pelouse du Chaudron, il ne dispute que 13 matches avec le PFC avant d’attirer le regard de la Ligue 1, et plus précisément du RC Lens qui l’engage en tant que joker à l’automne. Il dispute là encore 13 rencontres avec le club nordiste avant un nouveau transfert, cette fois au Stade Brestois.

Revenu en Bretagne sous les couleurs brestoises, Julien Le Cardinal prend part à 15 matches lors de la saison 2023-2024, exercice historique pour le club breton, qualifié pour la Ligue des Champions. Il participe d’ailleurs à quatre rendez-vous dans la plus belle des Coupes d'Europe la saison suivante, défiant notamment Barcelone et étant l’unique buteur du succès face au PSV Eindhoven. Au total, le défenseur compte 42 rencontres avec le SB29.

Julien Le Cardinal s'engage désormais pour une aventure en Vert jusqu'en 2027 ! Bienvenue dans le Forez à notre nouveau numéro 26 ! "