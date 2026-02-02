Comme annoncé sur Peuple-Vert.fr, le jeune attaquant estonien Marten-Chris Paalberg s’est engagé avec l’ASSE. Découvrez les premières réactions du jeune buteur né en 2008 après sa signature.

Talent annoncé, Marten-Chris Paalberg va avoir l’occasion de poursuivre sa progression dans le Forez. L’estonien de 17 ans va avoir l’opportunité de grandir en tant que footballeur dans un club prêt à miser sur les jeunes à haut potentiel.

Un gros coup pour l’avenir dans ce mercato

Le jeune joueur d’un mètre 88 a signé un contrat pour 2 ans avec le club ligérien. Plus jeune joueur a avoir inscrit un triplé dans le championnat de son pays, Paalberg à rapidement marqué les esprits dans son pays natal où il a pu être convoqué avec la sélection.

Le profil de l’Estonien a tout du buteur nordique par excellence : Puissance, placement, finition, athlétique. Le club va pouvoir compter sur un joueur bien différent de ce qu’il produit actuellement en attaque pour les saisons à venir. L’ASSE compte lui laisser le temps de s’adapter afin de franchir les étapes au mieux dans un nouveau pays.

Paalberg s’exprime sur son arrivée à l’ASSE

Marten-Chris Paalberg : "C'est un grand honneur de rejoindre un club aussi prestigieux que l'AS Saint-Étienne. Je rêve de jouer à l'étranger depuis que je suis tout petit. Désormais, j'ai hâte de commencer à travailler ici pour poursuivre mon développement et mon apprentissage du football de haut niveau. Je suis vraiment impatient de jouer avec ce maillot Vert, je rêve de découvrir les supporters et je ferai de mon mieux quotidiennement pour répondre aux objectifs du club !"

Loïc Perrin, Directeur sportif de l’ASSE : "Bien que son développement athlétique ne soit pas fini, Marten-Chris a déjà des capacités physiques importantes pour son âge. Il jouait déjà en première division dans son pays et a l'habitude de toujours marquer des buts. C'est un attaquant qui travaille pour le collectif, qui fait des courses défensives, des efforts. Il correspond à l'état d'esprit de notre club. Il lui reste des étapes à franchir. On va prendre le temps avec lui et l'accompagner."