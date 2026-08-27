L’ASSE forme chaque saison plusieurs joueurs amenés à faire une carrière professionnelle. C’est le cas de la génération 2005 dont fait partie Ayman Aiki, ancien grand espoir du Centre sportif Robert-Herbin. L’ailier devrait d’ailleurs tenter une nouvelle expérience à l’étranger dans les prochains jours.

Les Verts affronteront Dijon lundi soir prochain. Une rencontre qui devrait rappeler de bons souvenirs à Ayman Aiki. Pour sa grande première en pro il y a quatre ans, il inscrivait un but qui permettait aux Stéphanois de garder espoir dans un match finalement perdu sur le score de 2-1.

À cette époque considéré comme le meilleur talent du centre de formation, Ayman Aiki n’a jamais totalement décollé par la suite. Une situation qui s’est répétée pour d’autres éléments intéressants de la génération 2005 de l’ASSE : Antoine Gauthier, Noah Raveyre ou encore Darnell Bile. Respectivement au Puy Foot, à Alverca et à Panserraikos, tous n’ont pour le moment pas une carrière à la hauteur du potentiel qui leur avait été prêté.

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Ayman Aiki (ex-ASSE) va signer en Finlande

Après avoir goûté à plusieurs rencontres professionnelles dans le Forez, Ayman Aiki avait rejoint Bastia en prêt afin de gagner en temps de jeu. Six mois plus tard, en août 2025, il s’engageait définitivement avec la formation corse.

Mais les choses ne se sont depuis pas passées comme prévu. L’ancien stéphanois a progressivement disparu du groupe bastiais cette saison et a disputé plusieurs rencontres en réserve. Il était donc sur le marché cet été. Et disposait toujours d’une certaine cote. Son ancien statut équipes de France de jeunes joue notamment pour lui.

Et après plusieurs semaines de discussions, Ayman Aiki va enfin quitter Bastia. Selon nos informations, il est attendu prochainement du côté de Kuopion Palloseura. Un contrat de deux ans l’attend chez le champion de Finlande, qui dispute ce soir son barrage retour de Conference League. Tout est bouclé, sous réserve de visite médicale. Modalités de l’opération : transfert libre et 5% à la revente pour le Sporting.