À cinq jours de la fermeture du marché des transferts, l'ASSE a déjà largement avancé son mercato estival, mais plusieurs dossiers restent encore à boucler avant mardi 1er septembre, 20 heures. Le point complet sur les départs actés et ceux encore en suspens.

La liste des joueurs à faire sortir de l'effectif était longue cet été. La quasi-intégralité d'entre eux a désormais trouvé preneur. Igor Miladinovic a été prêté au Partizan Belgrade, Luan Gadegbeku a rejoint Pau, Ebenezer Annan s'est engagé avec le Rapid Bucarest, et cette semaine, c'est Pierre Ekwah qui a filé à l'AJ Auxerre.

Reste le cas de Mickaël Nadé, actuellement présent sur place en Russie, dont le transfert traîne encore sans que les raisons de ce retard ne filtrent pour l'instant. Un dossier à suivre de près dans les prochains jours, alors que le joueur semble déjà avoir pris la direction de sa future destination.

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Moueffek toujours à l'écart, sans porte de sortie concrète

Parmi les indésirables encore présents dans l'effectif, Aïmen Moueffek se trouve toujours à quai. S'il a bénéficié de quelques touches, notamment en Turquie, rien de très concret ne s'est encore matérialisé à ce jour pour le milieu de terrain stéphanois. Rien ne filtre concernant Djyllian NGuessan pourtant annoncé très tôt sur le départ. A surveiller.

ASSE : Stassin, un départ de plus en plus probable ?

Le dossier Lucas Stassin continue également d'animer l'actualité mercato des Verts. L'attaquant belge a déjà été cité dans plusieurs rumeurs ces dernières semaines : Benfica s'est penché sur son profil, tout comme Strasbourg. Plusieurs clubs se montrent intéressés, sans pour autant placer Stassin en tête de leurs priorités de recrutement.

Tout dépendra également de l'évolution générale du marché des attaquants, qui commence à se décanter à l'approche de la fin du mercato. Du côté de l'ASSE, on s'attend toutefois à voir le joueur quitter le club avant la fermeture de la fenêtre des transferts.

Davitashvili, un dossier qui patine faute de porte de sortie

Le cas de Zuriko Davitashvili reste également en suspens. L'Olympiakos, un temps intéressé par le profil du Géorgien, a finalement jeté son dévolu sur le Suisse Ruben Vargas, dont l'officialisation en provenance de Séville devrait se concrétiser dans les prochains jours. Du côté de l'Atalanta Bergame, la priorité semble désormais donnée à Jonathan Rowe, l'ancien Marseillais qui a brillé la saison passée sous les couleurs de Bologne.

À l'image de Lucas Stassin, l'ailier géorgien peine donc à trouver une porte de sortie concrète. Mais l'ASSE ne se précipite pas pour autant sur ce dossier : à ses agents désormais de lui trouver un point de chute, aux conditions fixées par la direction stéphanoise.

ASSE : Un attaquant en approche en cas de départ de Stassin

Ces différents dossiers de départs conditionnent directement la suite du mercato entrant stéphanois. En cas de départ confirmé de Lucas Stassin, un nouvel attaquant devrait débarquer dans les tout derniers jours de la fenêtre des transferts, une opération déjà anticipée en interne depuis plusieurs semaines.

ASSE : Le déplacement à Dijon, un indicateur avant les dernières heures du mercato

Le groupe qui se déplacera à Dijon ce lundi soir pourrait d'ailleurs donner de précieuses indications sur l'orientation prise par ces derniers dossiers, à quelques jours seulement de la fermeture du marché. Une fois cette échéance mercato passée, l'ASSE pourra alors se consacrer pleinement à son objectif principal de la saison : confirmer sa dynamique actuelle pour retrouver la Ligue 1.