Jeune espoir formé à l’AS Saint-Étienne, Ayman Aiki rejoint le SC Bastia. L’ailier droit de 20 ans, international français U19, quitte le Forez pour poursuivre sa progression en Corse comme l'indique TransfertRadar.

Né le 25 juin 2005 à Champigny-sur-Marne, Ayman Aiki a fait toutes ses classes à l’AS Saint-Étienne. Considéré comme l’un des éléments offensifs les plus prometteurs de sa génération, il s’est révélé lors de la saison 2021-2022 avec les U19, au point de signer son premier contrat professionnel en juin 2022. Il devient alors le premier joueur né en 2005 à parapher un contrat pro avec les Verts.

Aiki a marqué les esprits dès sa première apparition en équipe première. Le 30 juillet 2022, face à Dijon lors de la 1ʳᵉ journée de Ligue 2, il inscrit son premier but professionnel d’une reprise de volée. À 17 ans et 35 jours, il devient alors le plus jeune buteur de l’ASSE en Ligue 1 et Ligue 2 depuis Kurt Zouma en 2011.

De la prolongation à l’aventure bastiaise

Après deux prolongations de contrat (juillet 2023 et janvier 2025), le club forézien avait prêté Aiki au SC Bastia jusqu’à la fin de l’année 2025. L’attaquant a disputé ses premières minutes sous le maillot corse le 14 février 2025 contre Clermont (1-1).

Séduit par ses qualités de percussion et sa marge de progression, le club bastiais a décidé d’en faire un transfert définitif. Cette opération marque la fin d’un long chapitre avec l’ASSE, où Aiki a été façonné et révélé au plus haut niveau.

Une étape importante dans sa carrière

Ayman Aiki, également passé par les sélections jeunes françaises (U17, U19, Espoirs), va désormais tenter de s’imposer comme un élément clé dans le projet sportif du SC Bastia. Sa vitesse, sa capacité à éliminer en un contre un et sa polyvalence offensive devraient offrir de nouvelles options au coach corse.

Pour Saint-Étienne, ce départ s’inscrit dans une politique d’ajustement de l’effectif et de valorisation des jeunes formés au club. Pour Bastia, c’est un pari sur l’avenir, avec un joueur déjà expérimenté pour son âge et habitué aux joutes de la Ligue 2.