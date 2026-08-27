À six jours seulement de la fermeture du marché des transferts, le dossier Lucas Stassin s'embrase. L'AS Saint-Étienne se montre intransigeante. Le club ne veut pas laisser partir l'attaquant belge pour n'importe quel montant !

Le sprint final du mercato s'annonce agité dans le Forez. Annoncé dans le viseur du Benfica ou encore du RC Strasbourg ces dernières semaines au milieu d'un marché des attaquants qui se décante, Lucas Stassin continue de susciter les convoitises européennes. Mais du côté de la direction stéphanoise, les conditions d'un éventuel départ sont désormais clairement définies.

Un prêt de Norwich immédiatement repoussé pour Lucas Stassin

D'après les informations révélées par le journaliste anglais Danny Rose, le club anglais de Norwich City est récemment passé à l'action. Ce dernier aurait transmis une proposition de prêt pour l'international belge. Une approche balayée d'un revers de main par les dirigeants stéphanois. Le club de Championship devra faire une meilleure proposition.

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L'ASSE est catégorique. Il est hors de question de laisser filer Lucas Stassin de cette manière. Saint-Étienne ne se séparera de son attaquant que dans le cadre d'une solution financièrement très avantageuse.

20 millions d'euros réclamés, l'Angleterre et l'Espagne sur le coup

Pour laisser partir son jeune talent engagé jusqu'en juin 2028, le club du Forez réclame une somme imposante de 20 millions d'euros selon le journaliste. Un montant très élevé. Cela pourrait constituer un frein majeur pour des formations de Championship comme Norwich ou Wrexham, également positionnées pour lancer une offensive de dernière minute concernant Lucas Stassin.

Outre les pistes anglaises et l'intérêt toujours sous-jacent de Strasbourg, le Real Betis surveillerait aussi de près la situation du jeune Belge. En position de force grâce à la durée du contrat de Stassin, l'ASSE attend désormais de voir si l'un de ses prétendants s'alignera sur ses exigences XXL avant le couperet du 1er septembre. Le mercato est encore loin d'être fini pour l'ASSE. Reste désormais à savoir si Lucas Stassin portera encore la tunique Verte au mois de septembre.

Norwich offered a loan move a few days ago, however were shut down immediately. Saint-Etienne don’t want to lose Stassin unless it’s a permanent solution. #NCFC #ASSE https://t.co/TtvEu6fLIn — Danny Rose (@dtalksfooty) August 27, 2026