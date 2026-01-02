Le mercato hivernal est officiellement ouvert ! C'est une période toujours très attendue au sein des championnats européens. En Ligue 1 et en Ligue 2, plusieurs clubs vont pouvoir se renforcer. Mais, certains vont sans doute également perdre des joueurs majeurs de leur effectif.

Le 23 avril dernier, la LFP communiqué les dates de ce mercato hivernal : "Le mercato hivernal démarrera le jeudi 1er janvier 2026 et se clôturera le lundi 2 février 2026 à 20h00." Une période d'un mois qu'il va falloir bien négocier pour les clubs français. Parmi eux, l'ASSE bien sûr qui pourrait en profiter pour renforcer son secteur défensif ?

La Coupe du Monde à prendre en compte

Du 11 juin, au 19 juillet prochain se déroulera la Coupe du Monde. Plusieurs joueurs pourraient donc profiter de cette dernière opportunité, pour quitter leur club et trouver une porte de sortie dans un autre club. Ainsi, ils pourraient bénéficier d'un peu plus de temps de jeu, et d'une expérience dans un championnat "plus important".

Cette Coupe du Monde avait d'ailleurs déjà bien animé le dernier mercato estival de l'ASSE. Il y a quelques semaines, après le tirage au sort, Ben Old avait déclaré qu'il souhaitait voir son coéquipier Lucas Stassin participer à la Coupe du Monde. “Lucas m'a envoyé un message directement après le tirage. Je lui ai dit qu'il avait intérêt à faire partie de cette équipe.”

L'ASSE sera certainement sollicitée pour son attaquant belge. Une participation à cette compétition, pourrait être facilitée par un départ. Dans une interview accordée à RTL Sports en octobre dernier, Lucas Stassin indiquait : "si j’arrive à faire une grosse saison ou un potentiel transfert à la trêve hivernale et que je suis performant, j’ai toujours de l’espoir”

D'autres départs à venir du côté de l'ASSE ?

La situation de Djylian N'Guessan est également un point d'attention pour les dirigeants. Le jeune attaquant stéphanois voit son nom associé à Chelsea. C'est ce qu'avait indiqué l'Equipe, il y a quelques semaines. Une offre de 8 millions d'euros aurait même déjà été repoussée pour l'ASSE. Selon le média, le club en attendrait au moins 12,5 millions d'euros.

L'AS Saint-Etienne sollicitée pour ses attaquants, n'entend donc pas se laisser faire. De plus, le club se tournerait également vers d'autres profils. Un jeune buteur brésilien de 17 ans, Raykkonen serait suivi de près par l'ASSE selon certains médias brésiliens. Il appartient à Goiás, le club auquel appartenaient les deux anciennes stars stéphanoises il y a 27 ans, Alex et Aloisio. Cependant, la concurrence est rude puisque des clubs comme Porto et Newcastle seraient aussi sur le dossier.

Un autre départ est évoqué ces dernières heures. Selon, le média grec, Crimson Hub, spécialisé sur le club de Larissa, un départ d'Yvann Maçon cet hiver serait acté. Une information qui demande bien sûr à être confirmée.

Il faudra également trouver une solution à Dylan Batubinsika, presque pas utilisé, qui ne représente plus une solution dans le groupe d'Horneland.

Une multitude d'arrivées en vue ?

Le poste où l’ASSE pourrait se montrer la plus active serait celui d'un numéro six. Depuis, que Pierre Ekwah ne joue plus, les Verts ont un réel manque à ce poste. Le système de jeu, d'Eirik Horneland demande pourtant un élément solide à ce poste, capable de gérer les déséquilibres lors du jeu de transition. Le profil visé : un joueur solide physiquement, fort dans le jeu aérien, mais aussi propre balle au pied.

Le club se dit prêt à investir pour un profil capable de faire passer un cap au groupe, avec l'objectif d'un retour espéré dans l’élite...

Mais, durant ce mercato, l'ASSE devra sans doute aussi se tourner vers d'autres postes. Ainsi, il serait utile de trouver des solutions de rechange à Ebenezer Annan ou Mickaël Nadé. Le défenseur central est notamment le seul défenseur central gaucher de l’effectif... Depuis le début de la saison, les Verts ont encaissé 25 buts en Ligue 2. Trop pour espérer retrouver la Ligue 1.