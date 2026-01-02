Face à une défense à cinq, Eirik Horneland ne parle ni d’improvisation ni d’adaptation ponctuelle. L’entraîneur de l’ASSE expose une réflexion structurée, fondée sur la construction basse, la mobilité offensive et la désorganisation progressive du bloc adverse. Ses propos, recueillis par Vestiaires Magazine dessinent une véritable méthode.

Horneland part d’un constat lucide. “Une défense à cinq est très équilibrée, surtout avec trois défenseurs centraux.” Selon lui, attaquer ce type de structure uniquement dans les pieds est rarement efficace. “Si vous jouez beaucoup devant eux, ils sont bons. Il peut être difficile de les ouvrir.” Les centraux de côté peuvent sortir fort dans les intervalles, tandis que le central axial protège la zone. Le danger est alors de se heurter à un mur compact.

Construire depuis l’arrière pour contrôler le tempo

La première brique de son plan repose sur la relance. “Pour moi, c’est très important de construire les attaques de derrière.” Horneland explique aimer maintenir ses latéraux relativement bas dans la première phase, afin de contraindre les pistons adverses à de longs déplacements. “Je veux que les arrières adverses aient un long chemin à parcourir pour mettre de la pression.”

Cette organisation vise à sécuriser la possession. “Nous aimons être dominants avec le ballon, avoir de bonnes combinaisons de passes.” Mais la possession n’est pas une fin en soi. Elle sert à installer le jeu dans le camp adverse et à maintenir une pression structurée après la perte.

L’idée centrale : déconnecter les trois centraux

Le cœur de la pensée d’Horneland se situe là. “Pour déconnecter les trois défenseurs centraux, c’est très important.” Il détaille un mécanisme précis : le latéral apporte la largeur côté ballon, le numéro 8 se positionne entre les lignes, l’attaquant attaque le dos du défenseur central de côté.

“Il est très important que notre attaquant travaille dans l’espace derrière le défenseur central du côté.” Ce mouvement oblige le central à sortir de sa ligne, à se retourner, et commence à rompre l’équilibre du trio défensif.

Multiplier les vagues offensives

Horneland ne conçoit pas l’attaque comme une action isolée. “Vous créez plus de vagues dans les attaques.” Une fois la première ligne franchie, le porteur peut fixer et servir une deuxième vague. “Cela peut être le numéro 8, l’ailier opposé, ou les joueurs qui arrivent de derrière.” Selon lui, “quand les défenseurs centraux doivent gérer plusieurs vagues, ils s’arrêtent souvent.” C’est dans ces moments que les espaces apparaissent, notamment dans la zone comprise entre les cinq mètres et le point de penalty, qu’il identifie comme décisive pour conclure.

Horneland insiste enfin sur l’adaptation aux joueurs. “Vous pouvez avoir une structure, mais vous devez aussi prendre en compte les compétences des joueurs à votre disposition.”

Il évoque des profils capables d’attaquer la profondeur et d’autres plus portés sur la combinaison. Le cadre reste le même, mais les solutions varient. “La flexibilité est très importante.”

La théorie appliquée aux joueurs de l'ASSE

À l’ASSE, il cite des profils très différents. “Par exemple, vous avez des joueurs comme Cardona, qui sont très bons pour attaquer l’espace dans le dos.” Ce type de joueur incarne parfaitement l’idée de profondeur recherchée face à une défense à cinq, capable de sanctionner le moindre déséquilibre.

À l’inverse, “vous avez aussi des joueurs comme Boakye, qui est plus un ailier intérieur, qui peut combiner avec ses partenaires.” Ce profil permet d’attirer la défense, de jouer dans les demi-espaces et d’amener le latéral ou le numéro 8 dans l’attaque. “Boakye peut amener le full-back, il peut amener le numéro 8 dans les attaques.”

Horneland assume cette coexistence de solutions. “Il peut y avoir différentes solutions sur le côté gauche par rapport au côté droit.” Le système reste identique, mais l’animation varie selon les profils.