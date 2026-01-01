Alors que le mercato hivernal ouvre ses portes, l’ASSE devrait se renforcer pour espérer viser la Ligue 1. Le club stéphanois prospecte également pour le futur et aurait coché le nom d’un gardien pour cet été.

À l’AS Saint-Étienne, comme dans de nombreux clubs professionnels, l’anticipation est devenue un axe de travail central. Si l’actualité sportive reste prioritaire, la direction stéphanoise se projette déjà vers l’avenir, notamment à des postes clés appelés à évoluer. Celui de gardien de but fait aujourd’hui partie des réflexions menées en interne, avec la volonté de préparer progressivement la suite sans précipitation.

Gautier Larsonneur a récemment prolongé son engagement avec les Verts, confirmant son statut de numéro un et apportant une certaine stabilité à court terme. Pour autant, la hiérarchie dans les cages n’est pas figée à moyen terme. Brice Maubleu, recruté pour son expérience et son rôle de doublure fiable, arrive en fin de contrat en juin prochain. Une échéance qui incite logiquement le club à se pencher sur l’après, sans pour autant créer de situation d’urgence.

Dans ce contexte, la cellule de recrutement a activé une veille ciblée sur plusieurs profils de gardiens prometteurs. L’objectif est clair : identifier des portiers jeunes, déjà exposés à un niveau compétitif intéressant, mais dont la valeur reste compatible avec les moyens du club. Le critère du potentiel est central, tout comme la capacité à s’inscrire dans un projet de progression sur plusieurs saisons.

Pour répondre à ces exigences, l’ASSE élargit son champ d’observation au-delà des grands championnats européens. Le marché situé hors du Big 5 attire particulièrement l’attention des recruteurs stéphanois. Moins médiatisées, certaines ligues offrent pourtant des profils de qualité, souvent plus accessibles financièrement et désireux de franchir un palier.

Le futur gardien de l’ASSE se trouve en Norvège ?

Parmi les profils étudiés, l’ASSE aurait coché le nom de Sander Tangvik comme l’évoque Le Progrès. Le board stéphanois serait intéressé pour enrôler le gardien de Rosenborg, l’été prochain. Le nom du portier norvégien avait d’ores et déjà été évoqué par Transfer Radar sur X.