Arrivé à l’été 2023, Dylan Batubinsika était devenu indésirable à l’ASSE depuis l’été dernier. Le Congolais a trouvé un nouveau projet lors de ce mercato sur un autre continent et quitte officiellement le Forez.

C’était annoncé par les médias grecs, c’est désormais officiel : Dylan Batubinsika vient de s’engager au AE Larissa. Le défenseur quitte officiellement l’ASSE après n’avoir joué qu’un match avec les pros cette saison.

Une histoire verte en demi-teinte

Recruté pour renforcer la défense centrale stéphanoise penant le mercato d’été 2023, Dylan Batubinsika s’est rapidement imposé comme un taulier de la charnière des Verts. Débarquant du Maccabi Haïfa, le défenseur congolais a apporté son expérience du haut niveau européen dans une équipe en quête de stabilité défensive.

Olivier Dall’Oglio avait notamment fait de la paire Batubinsika - Nadé une véritable forteresse, s’imposant comme la meilleure défense de Ligue 2 avec l’ASSE en 2023-2024.

Le défenseur formé au PSG s’est montré comme l’un des acteurs majeurs du retour des Verts dans l’élite en juin 2024 et a naturellement démarré la saison suivante comme titulaire dans l’axe. Malheureusement, l’ASSE n’a jamais réussi à se montrer solide tout au long de l’exercice 2024-2025. Les Stéphanois ont encaissé 77 buts en championnat et sont descendus en Ligue 2.

Dylan Batubinsika a vécu une saison difficile, marquée par un événement extra sportif inacceptable. À l’issue d’une énième défaite face à Nice (1-3), en mars 2025, le joueur a été agressé physiquement par un individu à sa sortie du stade Geoffroy-Guichard. Cet événement a sonné comme le premier épisode de la fin de l’aventure à l’ASSE pour le Congolais.

Durant la préparation estivale, Eirik Horneland et son staff ont décidé d’écarter le joueur du groupe professionnel, au même titre qu’Yvann Maçon, qui a également quitté le club cet hiver. Dylan Batubinsika a été brièvement réintégré pour la rencontre face à Annecy, fin octobre dernier. L’ASSE s’était inclinée 4-0…

Batubinsika quitte officiellement l’ASSE lors de ce mercato d'hiver

Après plusieurs mois sans jouer avec les pros, l’histoire entre Dylan Batubinsika et l’ASSE prend officiellement fin aujourd’hui. Le désormais ex-Stéphanois s’est engagé avec le club grec que l'AE Larisa. Il retrouvera un certain Yvann Maçon.

Le club grec vient d’officialiser l’arrivée du congolais pour un contrat allant jusqu’à la fin de cette saison.