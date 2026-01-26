Nouveau numéro du Sainté Night Club après la défaite à Reims, le ton monte autour de l’ASSE. En plateau : tensions, analyse tactique, mercato et avenir du coach.

L’actualité brûlante de l’AS Saint-Étienne est au cœur de ce nouvel épisode de Sainté Night Club. Pour ce numéro 207, Paul est entouré d’Hervé, Valentin, Clément et Gabriel pour une émission sans filtre, à l’image de la colère qui gronde chez les supporters.

Après Reims, la goutte de trop ?

La défaite à Reims (1-0) face à une équipe réduite à dix a fait basculer la frustration. Entre choix tactiques douteux, absence de réaction, et baisse de niveau après l’expulsion de Martial Tia, les chroniqueurs reviennent sur un match qui symbolise les limites actuelles de l’équipe.

Dossier : Horneland, fin de l’histoire à l'ASSE?

Est-ce la fin de l’aventure pour Eirik Horneland ? Le coach norvégien, plus que jamais contesté, reconnaît lui-même que l’équipe ne progresse plus. Ses choix, son management et son isolement médiatique sont passés au crible. La question se pose : le maintien en poste est-il encore tenable ?

Entre rumeurs de départ, noms circulant en coulisse (Nancy, Sacramento, Haise...) et un vestiaire qui semble à bout, l’état des lieux est sans appel.

Mercato, la grande attente à l'ASSE

Alors que le mercato ferme dans une semaine, l’ASSE reste étonnamment calme. Clément fait le point sur les besoins urgents au milieu et en défense, les dossiers en attente, et la possibilité de mouvements de dernière minute. Un renfort arrivera-t-il à temps pour relancer une dynamique ?

La L2 s’échappe ?

Saint-Étienne est-elle en train de décrocher dans la course à la montée ? Un groupe de sept clubs s’est détaché, et la dynamique n’est clairement pas du côté des Verts. La réception de Boulogne, samedi, apparaît déjà comme un tournant crucial, dans un Chaudron où le Kop Nord fera son retour.

