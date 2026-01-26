En clôture de cette 20ᵉ journée de Ligue 2, Le Mans recevait ce lundi soir Dunkerque pour un nouveau choc du haut de tableau. Les hommes de Patrick Videira, à seulement un point de leur adversaire du soir, espéraient s’imposer à domicile afin de rester au contact du wagon de tête. Voici le résumé de la rencontre.

Sur le papier, l’affiche avait tout pour séduire. Deux équipes en pleine réussite, auteures d’un parcours remarquable depuis le début de saison. Le Mans, dans le rôle de l’invité surprise, confirme semaine après semaine qu’il a totalement sa place dans ce championnat. De son côté, Dunkerque valide son statut et poursuit sur la lancée de la saison dernière, après un départ plus timide.

Preuve de l’intensité de ce choc, Dunkerque et Le Mans faisaient partie, avec le leader Troyes, des trois seules équipes du championnat à rester sur une série de cinq matchs sans défaite avant cette rencontre. Au coup d’envoi, Dunkerque occupait la 4ᵉ place avec 33 points, tandis que Le Mans était 6ᵉ avec 32 points. Deux formations donc, au contact direct de l’AS Saint-Étienne au classement de la ligue 2.

Résumé de la rencontre

Pas du tout crispés par les enjeux de la rencontre, Manceaux et Dunkerquois ont proposé du jeu ce soir. Entre séquences construites et transitions rapides, les acteurs ont offert une première mi-temps très ouverte, avec un rythme assez élevé. Finalement, le score de 0-0 à la pause était assez logique.

Mais au retour des vestiaires, Le Mans prend rapidement l’ascendant et revient avec de meilleures intentions. Dunkerque craque à la 49e minute sur un centre venu de la gauche, signé de l’ancien Stéphanois Lucas Calodat. Le ballon est parfaitement repris par Erwan Colas (1-0). L’attaquant inscrit ainsi son deuxième but de la saison, après avoir déjà marqué lors du match aller… face à Dunkerque, une équipe qui lui réussit plutôt bien.

Dunkerque pousse ensuite pour revenir, en vain. Le Mans reste solide et opère en contre-attaque dès que les Nordistes se découvrent. La meilleure occasion d’égaliser intervient à la 77e minute, mais la tentative de Daho s’écrase sur le montant.

Une victoire ô combien importante, qui permet au Mans de grimper à la 4e place, devant Saint-Étienne. Le Mans n’est plus une surprise et assume son nouveau statut.

Classement de la Ligue 2 - 20ème journée