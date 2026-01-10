À peine arrivé en Grèce après son départ de l’AS Saint-Étienne, Yvann Maçon a vécu une première apparition mouvementée sous ses nouvelles couleurs. Pour son baptême du feu avec l’AEL Larissa, le latéral droit formé à Dunkerque a été expulsé après un peu plus d’une heure de jeu, sanctionné de deux cartons jaunes. Un début compliqué, dans un contexte déjà chargé, pour un joueur tout juste arrivé après plusieurs saisons dans le Forez.

Arrivé à Saint-Étienne en janvier 2020, le latéral de 27 ans avait prolongé son contrat à St-Etienne jusqu’en 2027. Pourtant, l’ASSE a acté un départ définitif et non un prêt, préférant tourner la page avec un joueur qui ne figurait plus dans les plans d’Eirik Horneland. Cette décision s’inscrit dans une volonté claire de réduire l’effectif et d’alléger la masse salariale, tout en clarifiant la hiérarchie défensive.

À Larissa, actuel 13e de Super League, Maçon devait retrouver du temps de jeu et une forme de continuité sportive qu’il n’avait plus dans le Forez. Son arrivée intervenait dans un contexte de transition pour le club grec, marqué par plusieurs départs importants durant la trêve hivernale, dont ceux d’Amr Warda, Petros Bagalianis ou encore Bojan Kovacevic. Dans ce contexte, le profil expérimenté de l’ancien Stéphanois devait apporter une solution immédiate sur le couloir droit.

Une première sous tension en Grèce pour Maçon

Officiellement transféré cette semaine, Yvann Maçon effectuait sa première apparition avec Larissa lors de la 13e journée de Super League grecque, sur la pelouse neutre de Neapolis face à la Kifisia de Sebastián Leto.

La rencontre face à Kifisia marquait la reprise du championnat après la trêve hivernale. Larissa visait une deuxième victoire à l’extérieur cette saison, face à un adversaire lui aussi fragilisé par des départs offensifs majeurs. Dans ce contexte, Yvann Maçon a été lancé sans délai dans le grand bain. Son match s’est toutefois compliqué au fil des minutes, jusqu’à cette expulsion peu après l’heure de jeu, consécutive à deux avertissements.