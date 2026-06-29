Le mercato estival continue de réserver son lot de rebondissements pour l'ASSE. Alors que plusieurs clubs européens scrutent les performances de Zuriko Davitashvili, l'avenir de l'international géorgien reste incertain. Une évolution récente sur le marché pourrait toutefois redistribuer les cartes dans ce dossier.

Les semaines passent et le nom de Zuriko Davitashvili revient régulièrement parmi les joueurs susceptibles de quitter le Forez. Avec 16 buts et 5 passes décisives en 33 matchs disputés, ses performances n'ont pas échappé à plusieurs formations européennes, dont certaines disposent de moyens financiers largement supérieurs à ceux de l'ASSE. Mais avant d'imaginer un éventuel départ, un autre dossier semble aujourd'hui occuper l'attention d'un prétendant de longue date.

Benfica a peut-être fait son choix

Selon les informations de Central 90, Benfica a considérablement accéléré sur la piste menant à Keito Nakamura. Le decideur du recrutement lisboète Mário Branco se serait même déplacé en France afin de rencontrer les dirigeants du Stade de Reims et faire avancer les négociations. Les discussions seraient désormais dans une phase très avancée, toujours selon ce même média.

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Si cette opération venait à se concrétiser, elle réduirait fortement les chances de voir le club portugais passer à l'action pour Zuriko Davitashvili, dont le profil avait pourtant été évoqué ces dernières semaines et même lors du dernier mercato hivernal.

Un avenir toujours ouvert pour Zuriko Davitashvili (ASSE)

Pour autant, cette évolution ne signifie pas que le Stéphanois restera forcément dans le Forez. L'international géorgien conserve une belle cote sur le marché et pourrait encore faire l'objet d'offres d'autres formations au cours de l'été.

L'ASSE, qui pourrait être amenée à réaliser une ou plusieurs ventes importantes durant ce mercato, suivra avec attention les prochains mouvements. Si Benfica semble désormais privilégier Keito Nakamura, le feuilleton Davitashvili est loin d'être terminé à Benfica ou même ailleurs...