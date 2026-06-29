Mercredi 1er juillet, les Verts reprennent le chemin de l'Etrat. Nouveau coach, nouvelle ambition, nouveaux visages — et quelques absents notables. Le chantier Cathro à l'ASSE est officiellement lancé.

Le chapitre Horneland est fermé. Celui de Montanier aussi. C'est donc sous les ordres d'Ian Cathro, débarqué d'Estoril, que l'ASSE entame sa course retour vers la Ligue 1. Et ça commence ce mercredi matin, pelouses de l'Etrat à l'appui, pour une préparation de six semaines qui s'achèvera sur la première journée de Ligue 2 contre Sochaux, au stade Bonal.

Premiers jours sous le signe des tests pour l'ASSE

Pas question de lancer des séances à pleine intensité dès le premier jour. Les premières heures seront consacrées à une batterie complète de tests physiques — cardio, musculaire, morphologique — pour établir l'état de forme individuel de chaque joueur après la trêve. Le staff médical et les préparateurs physiques auront la main avant que Cathro et ses adjoints ne prennent véritablement le groupe en main. L'occasion aussi pour le nouveau staff technique de se présenter aux joueurs, d'exposer ses principes de jeu, ses exigences, sa manière de fonctionner. Le ton sera donné très vite.

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Dans l'intervalle, les Verts s'offriront plusieurs matchs amicaux — Venise, Lausanne, Servette sont au programme — et un stage à Divonne-les-Bains, dans l'Ain, pour souder le groupe avant la reprise compétitive.

Qui sera là, qui sera absent

Parmi les présents attendus : Larsonneur, Bernauer, Le Cardinal, Nadé, Lamba, Miladinovic, Moueffek, Pedro, Joao Ferreira et compagnie fouleront à nouveau la pelouse de l'Etrat. Le groupe a du fond.

Mais les absences sont nombreuses. Florian Tardieu, Dennis Appiah et Brice Maubleu ne feront pas le déplacement — leurs contrats ont expiré le 30 juin, sans suite. Augustine Boakye et Ben Old sont retenus par la Coupe du Monde aux États-Unis. Le Kiwi, éliminé, se permet quelques jours de vacances supplémentaires et effectuera un retour différé. Strahinja Stojkovic, lui, dispute dès ce mercredi après-midi l'Euro U19 avec la Serbie — il rejoindra le groupe à l'issue de la compétition.

Aboubaka Soumahoro et Abdoulaye Kanté, dont les options d'achat n'ont pas été levées, ne sont pas là non plus — du moins pour l'instant, la situation reste ouverte. Paul Eymard soigne toujours son tibia et ne sera pas disponible avant plusieurs semaines. Mahmoud Jaber et Nadir El Jamali, en fin de rééducation, pourraient démarrer sur un programme adapté avant de réintégrer progressivement le travail collectif.

Ekwah (ASSE), l'incertitude du milieu

Le dossier Pierre Ekwah est le plus flou du moment. Prêté à Watford la saison passée, le milieu de terrain n'a pas été racheté par le club anglais. Il devrait logiquement retrouver le Forez, mais la situation pourrait se révéler plus complexe qu'il n'y paraît. Affaire à suivre de près.

Les jeunes pour se montrer

Ian Cathro aura l'œil sur plusieurs jeunes professionnels invités à profiter de la préparation pour se faire remarquer : Axel Dodote, Issiaka Touré, Mehdy Lutin, Enzo Mayilla (de retour de prêt du SCAAB), Marten-Chris Paalberg, Noah Moulin ou encore Adam Baalal. Une revue d'effectif sérieuse est prévue — le coach voudra voir tout le monde à l'œuvre avant de dessiner son groupe définitif.

À noter enfin que Sohaib Nair devrait être officialisé dans les tout prochains jours. Il pourrait débuter la préparation en même temps que le reste du groupe ce mercredi — lui qui n'était pas à la reprise de Guingamp vendredi dernier.

Le nouveau chapitre commence. Cathro a la feuille blanche.