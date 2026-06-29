Le président du Stade de Reims s'est exprimé. Il a présenté la saison à venir. Et ce qu'il dit pourrait intéresser de près les supporters de l'ASSE puisque Reims change de stratégie.

Jean-Pierre Caillot ne cache pas sa déception sur la saison écoulée. Une saison en Ligue 2, un effectif considéré comme l'un des plus séduisants du championnat, et pourtant pas de montée. Le président rémois veut projetter. Ce qu'il dessine pour 2026-2027, c'est une remise en ordre de marche, avec des ambitions intactes et un recrutement déjà bien engagé. Pour l'ASSE qui jouer aussi en Ligue 2 après sa propre saison difficile, Reims sera probablement l'adversaire le plus sérieux à neutraliser.

Reims : La déception assumée, le projet relancé

Jean-Pierre Caillot ne s'est pas caché derrière son bilan. « Évidemment comme tous les supporters, il y a de la déception parce que je pense objectivement que sur le papier, on avait un des plus bels effectifs de la Ligue 2. Mais une fois de plus, le sport a montré que le plus bel effectif ne fait pas la plus belle équipe. » Sur l'entraîneur en place la saison passée, le président est encore plus cash : « Une des plus grosses déceptions en 25 ans de présidence. Il ne correspondait pas à notre projet. »

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Le remplaçant choisi s'appelle Nicolas Usaï. Un homme de Ligue 2, expérimenté dans ce championnat particulier, et qui partage la philosophie rémoise de développement des jeunes. Caillot dit le sentir « très positif » sur ce choix, et insiste sur l'adéquation entre le coach et le projet du club. Pour l'ASSE qui accueille Ian Cathro, néophyte en France, la comparaison des deux profils d'entraîneurs sera l'une des clés de la saison.

Un mercato déjà actif et des jeunes propulsés en Pro

Le président a listé les premières recrues : Youssef El Kachati en attaque, Tom Ritzy — présenté comme le meilleur gardien d'Autriche la saison passée — et Daouda Guindo, qui évoluait en Ligue 1 la saison dernière. « Je pense qu'il y a des éléments vis-à-vis de l'extérieur et de l'environnement qui montrent qu'on est très ambitieux dans notre recrutement », a-t-il insisté.

Surtout, cinq jeunes issus de la formation vont intégrer le groupe professionnel : Maël Debondt, Jean-Tryfose Mambuku, Lenny Sylla, Arone Gadou et Tidiane Diarrassouba. Caillot les compare explicitement aux Hugo Ekitike et Valentin Atangana, anciens produits rémois devenus des références. Un signal sur la philosophie du club : Reims ne construira pas son effectif uniquement sur le marché, mais misera sur sa formation comme levier principal. Un pari sportif et économique.

Nakamura sur le départ, les finances tenues

Sur les joueurs susceptibles de partir — Keïto Nakamura en tête, très courtisé par Benfica notamment — Caillot a confirmé l'existence de bons de sortie sans fermer aucune porte : « Il y a un certain nombre de joueurs qui pourront éventuellement quitter le club, tout dépendra des opportunités. » La vente de joueurs reste le nerf de la guerre. Le président l'a dit clairement : il faut trouver 40 millions d'euros avant même d'ouvrir la saison. Reims passera à la DNCG sans problème pour la 16e année consécutive, mais le modèle économique repose sur les transferts sortants.

Pour l'ASSE, ce portrait de concurrent est instructif. Reims jouer en Ligue 2 avec un entraîneur expérimenté dans le championnat, un recrutement avancé, des finances relativement saines et la frustration d'une deuxième saison manquée. C'est exactement le type d'adversaire qu'il faudra surveiller.

Source : Interview Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims