Plusieurs clubs convoitent Davitashvili dans ce mercato. Un intérêt venant de Turquie persiste mais un club de Premier League est arrivé sur le dossier.



Arrivé durant l’été 2024 pour environ 6 millions d’euros en provenance des Girondins de Bordeaux, Zuriko Davitashvili (23 ans) rejoint l’AS Saint-Étienne sur un contrat jusqu’en 2028, avec une option supplémentaire. Son adaptation est quasi instantanée : dès le mois d’octobre, il inscrit 5 buts, dont un triplé contre Auxerre et un doublé face à Angers. Cette performance lui vaut d’être élu Joueur du Mois en Ligue 1.

Une première saison sous le rythme de coups d’éclat

Sur la saison 2024-2025, Davitashvili dispute 33 rencontres de Ligue 1, inscrit 9 buts et distille 8 passes décisives, devenant meilleur passeur et deuxième meilleur buteur du club, derrière Stassin . Sa présence offensive a régulièrement dynamisé l’attaque stéphanoise, malgré une certaine irrégularité dans ses performances, critiquée notamment pour un jeu parfois trop individualiste.

Plusieurs de ses réalisations, notamment contre Monaco, Strasbourg, Lille ou le PSG, n’empêchent malheureusement pas les échecs collectifs. Il figure également parmi les nominés au But de la Saison en Ligue 1 pour sa réalisation face à Auxerre. Trophée qu’il remportera.

Dès ses débuts, ses performances changent la donne. Le triplé face à Auxerre, en octobre, permet à l’ASSE de quitter la zone rouge et de relancer un club en difficulté.

Un départ non-envisageable pour l’ASSE

Alors que l’intersaison 2025 bat son plein, Zuriko Davitashvili sera, à juste titre, l’une des figures clés des ambitions stéphanoises. Avec sa première saison remarquée en L1, l’ASSE peut envisager de bâtir son attaque avec lui et ne compte pas s’en séparer.

Le joueur a pris part aux 2 premières rencontres de championnat. Titulaire dans le Chaudron face à Rodez, le week-end passé, le géorgien a parachevé le large succès 4-0 des Verts. Le message est clair, l’ASSE compte sur Zuriko Davitashvili.

West Ham pointe le bout de son nez dans ce mercato

Selon Le Progrès, Zuriko Davitashvili est toujours ciblé par Besiktas. Le club turc s’est renseigné mais n’attire pas le géorgien qui veut jouer dans un grand championnat européen.

L’intérêt de West Ham pourrait lui convenir. Le club anglais envisage de s’activer prochainement sur ce dossier mais n’est pas le seul club sur le coup, outre-manche. L’ASSE n’aurait cependant toujours pas reçu la moindre offre.